女侍應涉以超市現金券行賄勞工處職員　稱為慶生添喜慶　裁兩罪成

女侍應到勞工處欲向前僱主美心追討遣散費時，涉以百佳現金券賄賂職員，遭職員拒絕。她數月後又涉向另一處方職員寄上掛號信，內含300元現金及寫有「處理費」的紙條，從而被控2項提供利益罪。她否認指控，在審訊時稱為慶祝其生日，想「添喜慶」而派現金券。裁判官鄭潤聰今（25日）在東區裁判法院裁決，認為被告曾被拒，理知不能送禮，不接受其「慶生」之說的解釋，裁定她罪成。



鄭官又指，被告定罪會面臨監禁，惟被告反問：「我咩事要坐監？」又問是否要罰款，鄭官覺得被告無法提供求情的資料，把她還押至7月15日判刑，以待她的背景報告。



女被告丁淑芬，（52歲，工人）被裁定2項向公職人員提供利益罪成，指她在2024年8月30日及12月16日，向姓陳勞工處助理文書主任，及姓方助理勞工事務主任，分別提供50元現金券和300元現金，作為陳及方以其公職身份，助丁向美心食品有限公司作薪酬索償的誘因或報酬。

女被告丁淑芬被裁定2項提供利益罪成。(陳蓉攝)

被告曾向兩名職員送上現金券及現金

鄭官引述案情指，勞工處姓陳助理文書主任稱，被告於2024年8月20日到勞工處櫃台遞交表格時，給陳50元百佳超市現金券。陳理解被告希望藉此得到協助，他即阻止被告，被告之後曾拿出鐵罐。

期後，姓方助理勞工事務主任出席調停會議。方在同年12月收到附有300元現金券的掛號信，信內有寫著「處理費」字眼的紙條。她理解為被告想她代為處理索償，遂向上司匯報。

曾辯稱不小心把現金券給職員

鄭官裁決時指，雖然被告未有出庭自辯，但曾表示只是「順手」及不小心把現金券交給職員，又稱沒有人告知她不能送禮。但張官認為被告聲稱是意外的說法難以置信，此外，根據職員證供，已有職員向被告解釋不能收取任何費用。被告曾被拒，理應已知悉此舉不行，她兩次使用的金額不一，可見被告其實只是在狡辯。

又稱為慶祝生日想添喜慶

此外，被告又解釋為慶祝其生日，故派現金券添喜慶，鄭官表示，兩項控罪相隔四個月，不可能是為了慶生。被告和職員本互不相識，她把現金交給一直幫助她追討的職員，更在掛號信中列出理由，更指該款項為處理費，無疑是想職員幫助她索償，故裁定被告全部罪成。

被定罪後問為何要坐監

鄭官其後向沒有律師代表的被告問其背景，被告稱她與丈夫及兩名廿多歲的兒子同住。鄭官續指，被告現時所面對的控罪嚴重，不少案例皆判處即時監禁。被告即問：「咁即係依家取消咗？」鄭官再解釋，被告已被定罪，又說：「你依家面臨監禁㗎啦。」惟被告仍續說早前提出要「取消」，又問：「我咩事要監禁？我仲未了解到點解要監禁……」又問是否要判罰款。鄭官覺得被告無法在求情時向法庭提供到清晰的資料，把案押後至7月15日判刑，以待索取背景報告。

案件編號：ESCC2648/2025