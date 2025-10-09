侍應$350禮券及現金賄勞工處職員　以助追工資遣散費　遭廉署起訴

一名52歲女侍應早前涉嫌向兩名勞工處職員提供總值350元的超級市場禮券及現金，行賄對方協助她向其前僱主申索工資及遣散費。勞工處職員拒絕，並向上司匯報事件。該侍應被控兩項向公職人員提供利益罪名，現時獲准保釋，明（10日）將在東區裁判法院答辯。



廉政公署。（資料圖片/蘇煒然攝）

$50超市現金券付勞工處職員助申延長法定追討時限

52歲侍應丁淑芬，被控兩項向公職人員提供利益罪名。被告於2012年2月至2019年6月期間受僱於一間飲食集團。至2024年8月中，被告到勞工處遞交一份申索表，向該飲食集團申索工資及遣散費。

根據《僱傭條例》，申索遣散費的法定時限為三個月。由於被告的申索已超過了法定時限，一名勞工處助理文書主任遂協助被告申請延長法定時限，以便她作出申索，並協助她與其前僱主安排調停會議。

其中一項控罪指被告涉嫌於2024年8月30日，在與該名勞工處助理文書主任會面期間，向其提供一張價值50元的超級市場現金券，以協助她繼續向其前僱主申索。該名助理文書主任即時拒絕接受被告提供的現金券，並向上司匯報事件。

$300現金付另一勞工處職員續向前僱主進行申索

被告其後接獲另一名勞工處助理勞工事務主任通知，其前僱主指她自願離職，不會派代表出席調停會議。該名助理勞工事務主任遂建議被告向勞資審裁處提出申索。

另一項控罪指，被告涉嫌於2024年12月16日，在與該名助理勞工事務主任會面期間，向其提供現金300元，以協助她繼續向其前僱主進行申索。該名助理勞工事務主任亦即時拒絕接受被告提供的現金，並向上司匯報事件。