女侍應涉現金及現金券賄賂勞工處職員 下午未如期現身官發拘捕令
撰文：郭顥添
女侍應涉以50元現金券及300元現金賄賂兩名勞工處職員，望職員能助她想向美心食品有限公司追薪及遣散費，被廉政公署控以提供利益罪，案件今(19日)在東區法院再提訊，案件早上處理時，女被告未能明確表示答辯意向，只稱重覆稱是誤會，裁判官林子康把案押後至下午再訊時，被告未再出現，林官因而發出拘捕令。
涉想職員協助向美心食品追薪
女被告丁淑芬，52歲，報稱工人，被控2項向公職人員提供利益罪。控罪指她在2024年8月30日及12月16日，向姓陳勞工處助理文書主任，及姓方助理勞工事務主任，分別提供50元現金券和300元現金，作為陳及方以其公職身份，助丁向美心食品有限公司作薪酬索償的誘因或報酬。
被告無律師代表 一再稱是誤會
被告今早有到庭應訊，但沒有法律代表，林官問她答辯意向時，被告重覆稱是誤會，但未能清晰表明她是認罪或不認罪，林官遂將案押後至下午再處理。惟下午開庭後，被告沒再出現，控方嘗試聯絡被告或其兒子，均未聯絡得上，林官最後發出拘捕令。
案件編號：ESCC2648/2025
