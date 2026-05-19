女侍應涉以現金券及300元賄賂勞工處職員　案押後至6.24審訊

女侍應涉以50元現金券及300元現金賄賂兩名勞工處職員，試圖令對方協助向美心食品有限公司追薪及遣散費，被控2項向公職人員提供利益罪。案件今(19日)在東區法院答辯，被告沒有律師代表，主任裁判官張志偉表示，過往已多次押後本案讓被告尋找法律代表，故不會再押後案件。張官表示，被告不同意案情，會以不認罪的方式處理，並把案件排期至6月24至25日，以中文進行審訊，期間被告續准保釋。



女被告丁淑芬被控2項提供利益罪。(陳蓉攝)

女被告丁淑芬，52歲，報稱工人，被控2項向公職人員提供利益罪。控罪指她在2024年8月30日及12月16日，向姓陳勞工處助理文書主任，及姓方助理勞工事務主任，分別提供50元現金券和300元現金，作為陳及方以其公職身份，助丁向美心食品有限公司作薪酬索償的誘因或報酬。

控方庭上透露，將會傳召7名證人，包括4名事實證人及3名廉署職員，亦會依賴2小時錄影會面中的招認。

案件編號：ESCC2648/2025