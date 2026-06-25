電費燃料調整費｜港燈7月每度電收41.9仙　升近34%　預告未來續加

中東戰事導致國際燃油價格上揚，港燈今日（25日）公布，7月燃料調整費為每度電41.9仙，即較本月上調10.6仙，升幅33.9%。發言人指，燃料調整費機制存在遞延效應和其他因素，現時收費仍未完全反映燃料成本的最新變動。加上中東局勢未明朗，未來燃料調整費將繼續上升。



連同基本電費，港燈7月平均淨電費為每度電169.8仙，按月升6.66%。



港燈宣布，7月燃料調整費是每度電41.9仙，即相較6月的31.3仙，上調10.6仙，升幅33.9%。（資料圖片）

燃料調整費根據過去3個月平均實際燃料成本計算

每月燃料調整費是按既定機制、根據過去三個月平均實際燃料成本計算。7月的燃料調整費是按今年3月、4月及5月的平均燃料成本而釐定，港燈指，當時國際油價及天然氣價格受中東戰事影響而明顯上升。

港燈指，7月份燃料調整費為每度電41.9仙，較6月的31.3仙上調10.6仙，升幅為33.9%。發言人替，有關調整進一步反映國際燃料價格受中東戰事影響而顯著上升，由於「遞延效應」，現時收費仍未完全反映燃料成本的最新變動。加上中東局勢未明朗，未來燃料調整費將繼續上升。

港燈：連月來已調整燃料組合及調動氣源

發言人強調，公司連月來已採取不同措施，包括調整燃料組合及調動氣源，應對中東戰事導致來自該地區的液化天然氣供應驟停的影響，避免電力供應受到天然氣短缺而有所限制。

港燈又指，未來會繼續密切監察國際能源市場的變化，透過多元燃料採購、優化燃料組合及審慎庫存管理，致力控制燃料成本。