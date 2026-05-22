中環擬建行人隧道通新海濱　何文堯稱4年工期穩陣　料可再縮短

中環擬於今年第三季開始興建地下行人隧道，連接港鐵中環站至新海濱，預計2031年第二季完工，需時約5年。海濱事務委員會主席何文堯今日（22日）指，項目對中環海濱發展非常重要，至於工期會否過長，何文堯稱工程需避開地下管道，而且同時需確保不影響地鐵運作，已有相當難度，認為4年工期是「好穩陣嘅時間」。



中環皇后像廣場花園28%土地，將於今年第三季起圍封5年，以興建行人隧道連接港鐵中環站和恒基Central Yards二期。（梁偉權攝）

地下行人隧道項目由中環站連接至3號用地，預計今年第三季開始施工，2031年第二季完工，長達五年。工程將分三期進行，首兩期主要包括開挖及興建擬建行人隧道相關工程，約45個月；最後一期則包括優化皇后像廣場花園有關部份，約12個月，這部分工程須在新行人隧道完成後才可進行。

何文堯在港台節目《千禧年代》中指，地下行人隧道項目對中環海濱發展非常重要，此前已展開長時間公眾諮詢，其中最多人提出的是海濱的行人連貫性及暢達性。因此在3號用地項目地契上，政府加入了條款，令海濱連接中環行人網絡，其中包括由中環站大堂設通道連接。

海濱事務委員會主席何文堯。（資料圖片/盧翊銘攝）

形容皇后像廣場花園屬「死角位」 圍封施工影響不算大

他又指，現時由中環站前往新海濱，需經商場、天橋等才可到達，而現時要求3號用地發展商在中環站「開一個口」，直接接駁至3號用地。

至於工期，何文堯指，有關工程細節暫未提交至海濱事務委員會，但他指工地範圍，即皇后像廣場花園是一個「死角位」，一般平日是附近餐廳職員或市民「落場，唞下氣，食下煙」，他自己在港生活這麼多年亦未曾在該處停留過，因此認為工程影響相對不算大。

發展局指擬建行人隧道工地位於遮打道以北的部分皇后像廣場花園，完全不影響旁邊的和平紀念碑。（梁偉權攝）

需有機制監督發展商工程進度 「早一日就早一日」

他續指，按工程設計，行人隧道會在皇后像廣場花園下方穿過，因此需要用該位置「打開地面」。此外，工程需避開地下管道，已有相當難度，而且同時需確保不影響地鐵運作，而且干諾道中等需保持行人、行車順暢，又要穿過埋在地下的海堤，故工程有一定難度及不確定性。

因為，何文堯認為4年工期是「好穩陣嘅時間」，有機會可稍為縮短，但相信「未到打開個地面，大家都唔敢去承諾任何嘢」，故需要有一個監督制度或機制，去監督發展商或承建商「能夠早一就早一日」。