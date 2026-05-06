啟德跑道區擬建行人天橋駁觀塘海濱　甯漢豪：正探討加設行車通道

政府數年前曾提出，在觀塘避風塘之上建一道長約600米行人及單車天橋，連接啟德前跑道區及觀塘海濱。發展局局長甯漢豪今日（6日）書面回覆立法會查詢表示，正探討加設行車通道的方案。



政府數年前曾提出，在觀塘避風塘之上建一道長約600米行人及單車天橋，連接啟德前跑道區及觀塘海濱。發展局局長甯漢豪最新表示，正探討加設行車通道的方案。（資料圖片／歐嘉樂攝）

政府數年前曾提出，在觀塘避風塘之上建一道長約600米行人及單車天橋，連接啟德前跑道區及觀塘海濱。發展局局長甯漢豪最新表示，正探討加設行車通道的方案。（起動九龍東網頁圖片）

發展局2021年提出發展自動行人道網絡，串連啟德前跑道區、九龍灣行動區和觀塘行動區。（起動九龍東網頁圖片）

發展局2021年完成九龍東環保連接系統詳細可行性研究，當時提出發展自動行人道網絡串連啟德前跑道區、九龍灣行動區和觀塘行動區，其中一個建議，是在觀塘避風塘議建造一條長約600米的行人及單車天橋，並會設置自動行人輸送帶，連接避風塘兩旁的啟德前跑道區及觀塘海濱花園，並交由土木工程拓展署進行研究。

甯漢豪今日（6日）書面回覆立法會議員鄧家彪查詢表示，因應公眾意見，研究會探討加設行車通道的方案。相關研究正檢視不同方案的可行性及進行技術評估，當局會配合啟德發展區最新的規劃情況及交通基建配套，並檢視倘若同時容納行人、單車與一般車輛，天橋規模會否對觀塘避風塘進行水上康樂活動有影響。