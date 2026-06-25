KOL女實習醫生再實習無望?　醫管局CEO：好難再請有操守問題嘅人

明愛醫院KOL女實習醫生黎小姐（網名Angel）早前被揭發工作時連串行為不當，遭醫院管理局以「違反醫生應有專業操守及誠信」等三原因解僱，更因擅用其他醫生帳號登入臨床醫療系統，瀏覽屯門醫院的病人紀錄，被警方以「不誠實取用電腦」罪拘捕。



醫院管理局行政總裁李夏茵今日（25日）首次公開回應事件。她指若香港大學認為黎小姐適合行醫的話，有機會獲批准補回實習時間；不過李表明，醫管局會審視實習生的操守是否仍適合在醫管局工作，「我好難再請一個操守行為有問題嘅人嚟醫管局工作。」



明愛醫院KOL女實習醫生Angel被揭發多次行為不當，警方以涉嫌「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」拘捕她。她經通宵扣查後，於6月13日下午約四時半獲准保釋離開長沙灣警署。（梁偉權攝）

明愛醫院KOL女實習醫生Angel被揭發多次行為不當，警方以涉嫌「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」拘捕她。她經通宵扣查後，6月13日下午約4時半獲准保釋離開長沙灣警署。（梁偉權攝）

明愛醫院KOL女實習醫生Angel被揭發多次行為不當，警方以涉嫌「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」拘捕她。她經通宵扣查後，6月13日下午約4時半獲准保釋離開長沙灣警署。（梁偉權攝）

明愛醫院KOL女實習醫生黎小姐（網名Angel）被揭發多次行為不當，警方以涉嫌「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」拘捕她。她6月12日經通宵扣查後，6月13日下午約4時半獲准保釋離開長沙灣警署。（資料圖片／梁偉權攝）

女實習醫生能否獲淮再實習 李夏茵指需從兩方面審視

對於涉事女實習醫生是否仍有機會獲批准進行實習，李夏茵今在醫管局大會後回應說，一般而言，實習醫生被解僱及終止合約便無法再繼續進行實習。

對於黎小姐可否再到醫院實習，李夏茵表示，需要從兩方面進行審視。一方面是要交由港大醫學院，按大學既定機制進行「適合執業」（fitness-to-practice）評估，審視當事人是否仍有資格註冊成為醫生，若大學認為她能夠再接受培訓或加強相關技能，令其適合行醫的話，則有機會獲批准補回實習時間，令她可以註冊成為醫生。

李夏茵表示，難以再請一個操守行為有問題的人到醫管局工作。（彭紹殷攝）

醫管局3理由炒女實習醫生 第一條：違反醫生應有專業操守及誠信

李夏茵表示，另一方面要審視實習生的操守是否仍適合在醫管局工作，「如果佢之前被終止合約係因為操守行為有問題，我好難再請一個操守行為有問題嘅人嚟醫管局工作。」

翻查醫院管理局本月12日公布，當時提到解僱黎小姐有三個原因，指她「違反醫生應有專業操守及誠信；對病人私隱及專業保密構成損害；及⁠未有忠實依從指示履行醫療程序」，可見判定明她有操守問題。

網名Angel的網紅女實習醫生一直分享其工作。（網上圖片）

涉事女實習醫生事發前已開設個人YouTube頻道「Angel the medic」，該頻道已清空。

有網民於社交平台Threads表示，一名女實習醫生在明愛醫院實習期間，在雜物房用C arm X光機照為自己照膝頭。（Threads@hlli_fe）

醫生有需要可查看跨聯網資料 李夏茵：唔應該係有興趣去睇

KOL女實習醫生亦被揭發擅用屯門醫院醫生男友的帳號，登入臨床醫療系統，瀏覽屯門醫院的病人紀錄等 ；亦叫醫生男友跨區到灣仔律敦治醫院，違規擅自幫她為病人進行肛門直腸鏡檢查。

李夏茵表示，醫管局有一項規例，醫生未有院長授權，無法前往另一間醫院行醫。她又指，在臨床需要上，醫院可以啟用跨聯網的資料，「應該係有需要先去睇，而唔應該係有興趣去睇」。

李夏茵（左）與醫管局主席范鴻齡今日在醫管局大會後見傳媒。（彭紹殷攝）

再三叮囑醫生不可將醫院情況和病人資料放上社交媒體

另外，對於醫生應該如何正確使用社交媒體，李夏茵指，醫管局每三個月為每位新入職醫生再三叮囑，醫生不可以將醫院情況和病人資料放上社交媒體上分享，她相信單單教育是不足杜絕問題，反應用適當方法向醫生交代其後果。她強調將醫院情況和病人資料放上社交媒體上分享，是絕不能姑息的行為，甚至破壞病人對醫生的印象和信任。