KOL女實習醫生被炒｜林哲玄：未獲完成實習證明書　不能註冊行醫

有女實習醫生涉嫌違反多項工作守則，被醫管局即時解僱。另外，她同時涉嫌不誠實使用電腦被捕。醫療衛生界立法會議員林哲玄表示，若醫學生畢業後，未能完成一年的駐院實習期，大學不會發出完成實習證明書，即該名人士不能向醫委會申請正式註冊為執業醫生。



網名Angel的網紅女實習醫生一直分享其工作，後因行為不當遭解僱。（網上圖片）

明愛醫院一名女實習醫生被揭發多次行為不當，包括擅用他人帳號登入臨床醫療系統，瀏覽病人紀錄等，醫管局昨日宣布已將其即時解僱，未來或不可成為醫生。

林哲玄指出，醫科生要正式註冊成為執業醫生必須完成一年公院實習期。他解釋，醫科生獲取學位畢業後，需進行一年公院實習，並由醫管局評核學生表現。實習期後，大學會發出完成實習證明書，該名醫科生才可向醫委會申請正式註冊為執業醫生。

明愛醫院KOL女實習醫生Angel被揭發多次行為不當，警方以涉嫌「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」拘捕她。她經通宵扣查後，6月13日下午約4時半獲准保釋離開長沙灣警署。（梁偉權攝）

港大醫學院昨日指會為涉事港大實習醫生進行「適合執業」 (fitness-to-practice) 評估，林哲玄表示，有關評估旨在以大學角度觀察該學生是否勝任醫生一職，大學任何期間都可以進行評估，即使通過評估，若無畢業實習證明，醫委會不會批出正式註冊醫生資格。

至於該名實習醫生可否於其他國家完成實習或再次於醫管局實習？林哲玄稱，實習醫生名額緊絀，且當地有監督責任，若不是當地畢業生，取得名額有困難，他又指未聽聞以往有需要再次於醫管局實習的個案。《香港01》正向醫管局查詢可否再次實習一事，醫管局表示案件正在調查中，未能評論個案。