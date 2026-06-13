KOL女實習醫生︱涉不誠實使用電腦被捕　今午保釋離長沙灣警署

明愛醫院一名KOL女實習醫生Angel被揭發多次行為不當，包括擅用他人帳號登入臨床醫療系統，瀏覽屯門醫院的病人紀錄等，醫管局早前報案處理並於周五（12日）即時將她解僱。警方接手調查後亦於同日晚上在深水埗區拘捕該名24歲女子，涉嫌「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」。



該名女子經通宵扣查後，今日（13日）中午在兩名代表律師陪同下，被警方押解到明愛醫院搜證，逗留約半小時再被押返警署。至今午約4時半，該名女子獲准保釋， 離開長沙灣警署，登上私家車離去；她須於7月上旬向警方報到。



明愛醫院KOL女實習醫生Angel被揭發多次行為不當，警方以涉嫌「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」拘捕她。她經通宵扣查後，6月13日下午約4時半獲准保釋離開長沙灣警署。（梁偉權攝）

警方昨日表示，接獲相關機構轉介，指懷疑有職員在今年5月13日至14日在未經授權情況下閱覽病人個人資料，案件由深水埗警區重案組第三隊接手調查。

今日（13日）中午，警方押解被捕女子，在其兩名代表律師陪同下到明愛醫院搜證。（翁鈺輝攝）

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涉事的女實習醫生姓黎、洋名Angel，被揭涉及多次行為不當，包括違規用X光機為自己照膝頭；要求正在屯門醫院當值的醫生男友，跨區到她當時實習的律敦治醫院幫忙；擅用他人帳號登入臨床醫療系統，瀏覽屯門醫院的病人紀錄。醫管局早前表示已報案處理，並已解僱該名實習醫生，及暫停屯門醫院一名駐院醫生的臨床工作。

網名Angel的網紅女實習醫生一直分享其工作。（網上圖片）

醫管局較早前表示，周五（12日）已即時解僱該名實習醫生，調查委員會認為，該名實習醫生涉及幾項嚴重的不當行為，包括違反醫生應有專業操守及誠信；對病人私隱及專業保密構成損害；及未有忠實依從指示履行醫療程序。

醫管局指，已經通知該名實習醫生解僱的決定，亦已知會有關大學醫學院作出相應跟進。醫管局會繼續調查事件，如確定有其他醫生涉及不當行為，醫管局必定會嚴肅處理，絕不姑息，以維護醫生的專業操守及保障病人安全。

醫管局發言人重申，絕不容忍任何損害病人安全及醫生專業操守的行為，並對有關行為予以嚴厲讉責。

醫管局指女實習醫生懷疑在未經授權下，在明愛醫院擅用他人帳號登入臨床醫療系統，瀏覽屯門醫院的病人紀錄。（資料圖片）