擅自代明愛醫院KOL女實習醫生做檢查　屯門醫院駐院男醫生被炒

早前明愛醫院KOL女實習醫生黎小姐（網名Angel）被揭發多次行為不當，引起社會爭議，其中包括她叫身為屯門醫院駐院醫生的男朋友，擅自跨區到灣仔律敦治醫院，違規幫她為病人進行肛門直腸鏡檢查。醫院管理局今日（22日）表示，已就事件解僱該名屯門醫院駐院醫生，並稱會將個案轉交醫委會跟進。



涉事的香港大學醫學院應屆畢業生黎小姐本月12日也被醫管局解僱，指她擅用他人（即屯門醫院醫生男友）帳號登入臨床醫療系統，瀏覽屯門醫院的病人紀錄等，同日被警方以涉嫌不誠實使用電腦罪名拘捕，通宵扣查後在本月13日下午約4時半獲准保釋候查。港大醫學院已啟動大學既定機制，獨立進行黎小姐的「適合執業」 (fitness-to-practice) 評估。



明愛醫院KOL女實習醫生黎小姐（網名Angel）被揭發多次行為不當，警方以涉嫌「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」拘捕她。她6月12日經通宵扣查後，6月13日下午約4時半獲准保釋離開長沙灣警署。（資料圖片／梁偉權攝）

明愛醫院KOL女實習醫生Angel被揭發多次行為不當，警方以涉嫌「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」拘捕她。她經通宵扣查後，6月13日下午約4時半獲准保釋離開長沙灣警署。（梁偉權攝）

網名Angel的網紅女實習醫生一直分享其工作。（網上圖片）

醫管局：屯門醫院男醫生不誠實及行為嚴重不當 交醫委會跟進

醫管局表示，經調查發現，屯門醫院一名駐院醫生涉及在未經批准下，擅自在律敦治醫院為一名病人進行檢查，事件與早前因連串嚴重不當行為被解僱的實習醫生有關。調查委員會認為，該名駐院醫生不誠實及行為嚴重不當，有違醫生的專業操守及誠信，局方已採取行動解僱該名駐院醫生，並會將個案轉交醫委會跟進。

明愛醫院KOL女實習醫生黎小姐（網名Angel）被揭發多次行為不當，警方以涉嫌「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」拘捕她。她6月12日經通宵扣查後，6月13日下午約4時半獲准保釋離開長沙灣警署。（資料圖片／梁偉權攝）

明愛醫院KOL女實習醫生Angel被揭發多次行為不當，警方以涉嫌「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」拘捕她。她經通宵扣查後，6月13日下午約4時半獲准保釋離開長沙灣警署。（梁偉權攝）

涉事女實習醫生事發前已開設個人YouTube頻道「Angel the medic」，該頻道已清空。

醫管局重申，絕不姑息損害病人安全及醫生專業操守行為。（資料圖片）

醫管局：絕不姑息損害病人安全及醫生專業操守行為

醫管局已經通知該名駐院醫生解僱的決定。醫管局發言人重申，絕不容忍任何損害病人安全及醫生專業操守的行為，絕不姑息，以維護醫生的專業操守及保障病人安全，並對有關行為予以嚴厲譴責。

醫管局指出，對醫生的專業操守、行為及紀律有極高要求。當局堅持，所有在公立醫院服務病人的醫生必須醫術與醫德兼備。除了擁有救治病人的專業知識外，亦應秉持極嚴格的專業操守，時刻以病人福祉、私隱、安全及服務作為最優先考慮。本局絕不容忍任何損害醫生專業操守的行為，不會容許未能符合有關要求的醫生在公立醫院執業，以保障病人安全。

明愛醫院確認事發地點為院內一間設有嚴格輻射防護控制措施的X光室。（資料圖片）

醫管局指女實習醫生懷疑在未經授權下，在明愛醫院擅用他人帳號登入臨床醫療系統，瀏覽屯門醫院的病人紀錄。（資料圖片）

涉事女實習醫生曾在律敦治醫院實習，期間曾召在屯門醫院的醫生男友跨院幫忙肛門直腸鏡檢查。（資料圖片）