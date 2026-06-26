堅城海旁擬建板道　何文堯指設計格格不入　宜保生活氣息勿太做作

海濱事務委員會昨日（25日）召開會議討論堅尼地城新海旁擬建離岸板道。海濱事務委員會主席何文堯今日（26日）在電台節目指，新海旁現時最吸引人的地方，在於民居、街道等元素與日落交織在一起，呈現出獨特的社區味道，令市民和遊客覺得「好正」，因此希望盡量「唔好太人為，或者太做作嘅設計」，要保留有生活氣息的景象，強調委員會對設計要求很高。



發展局建議在堅尼地城新海旁對出海面填海約0.25公頃，增建寬約10米的離岸板道海濱長廊。（海濱事務委員會文件）

發展局建議在堅尼地城新海旁對出海面填海約0.25公頃，增建寬約10米的離岸板道海濱長廊。（海濱事務委員會文件）

堅城海旁因「小紅書」爆紅 旅客打卡衍生交通問題

何文堯接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問時，表示委員都關注在推進項目的過程中須十分小心，希望不要影響到堅尼地城新海旁現時的熱門打卡點。不過，他指自從該處被內地社交平台「小紅書」發掘並成為爆紅打卡點後，隨之而來的交通問題十分明顯，一直「搵唔到其他解決方法」。

他又指，自己開車經過該路段時，也必須提高警覺、非常小心，因為隨時會有遊客為了拍照而突然衝出馬路。但隨著《2025年保護海港（修訂）條例》生效，容許在維港作小型填海後，才有解決的契機。他認為，委員在討論時過份集中考慮打卡，但項目的真正重點是減低現場的交通危險，並貫通維港海濱。

此外，他又以東岸板道為例，指板道的作用之一，是為市民提供一個可以放鬆「發吽哣」及休憩的空間。

海濱事務委員會主席何文堯。（資料圖片/盧翊銘攝）

設計未貫通社區味道 勿太人為破壞原有特色

有委員在會上指目前的設計方案與周邊環境格格不入，何文堯表示認同，指現時的設計非常初步，純粹是從設計者的角度出發，未能完全融會貫通堅尼地城的社區味道。他解釋說，堅尼地城作為一個舊區，經過歲月的洗禮，許多社區細節必須親眼看到才能感受到箇中味道，如果只在電腦上繪畫設計圖，出來的效果自然會顯得格格不入。

他強調，委員會對設計要求很高，又認為設計應盡量避免過於人為或太做作的設計，必須保留當地富有生活氣息的景象，同時不能破壞原有的特色。

發展局建議在堅尼地城新海旁對出海面填海約0.25公頃，增建寬約10米的離岸板道海濱長廊。（海濱事務委員會文件）

新海旁有一段擁有超過80年至100年歷史的舊海堤，何文堯透露，古諮會將對舊海堤進行評級，而且該海堤將被「評一個相當高嘅級別」。他續指，這座歷史海堤將會有相關保育要求，亦是整個板道設計上的「最大掣肘」。