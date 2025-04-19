復活節堅尼地城海旁人流減　商戶嘆生意跌八成　冀政府辦活動吸客

今日（19日）是復活節長假期第二日，雖然並非內地節日，但近年成為內地旅客打卡熱點的堅尼地城海旁，仍見不少內地旅客在此嘆咖啡，觀賞維港美景。



不過，附近卑路乍灣海濱長廊人流減少，有市民表示較平日周末少兩至三成。有小食檔負責人表示，平時周末都有港人到此遊玩，估計長假期大批港人北上或外遊致人流大減。他預計生意額跌八成，形容是意料之內，期望政府舉辦更多活動及增加設施，吸引人流。



復活節假的周末，仍有不少內地旅客到堅尼地城海旁觀光。(任葆穎攝)

卑路乍灣海濱長廊一帶設至少6個攤檔，由堅農圃K-Farm主辦，下午4時許，雖然海旁仍然見到人流，但光顧攤檔的市民不算多。（任葆穎攝）

卑路乍灣海濱長廊一帶設至少6個攤檔，由堅農圃K-Farm主辦，下午4時許，雖然海旁仍然見到人流，但光顧攤檔的市民不算多。（任葆穎攝）

卑路乍灣海濱長廊一帶設至少6個攤檔，由堅農圃K-Farm主辦，攤檔主要售賣小食、玩具、飾物等。下午4時許，雖然海旁仍見到一定人流，但光顧攤檔的市民不算多。

售賣小食的攤檔負責人吳小姐表示，由兩個月前開始逢周五至周日擺檔，不過今個周末人流大減，估計受市民外遊和天氣影響。

卑路乍灣海濱長廊一帶設至少6個攤檔，由堅農圃K-Farm主辦，下午4時許，雖然海旁仍然見到人流，但光顧攤檔的市民不算多。（任葆穎攝）

她憶述，上周未「好墟冚，多人到不得了，做都做唔切」，生意額達6,000至7,000元，惟今日(19日)預計只有1,000至2,000元，她坦言是預料之內，期望政府舉辦更多活動和增加設施，吸引人流。

堅尼地城海旁仍然見到人流。（任葆穎攝）

堅尼地城街坊鄭先生帶小朋友到海旁學踩單車，他說平均每月逛海旁一至兩次，認為今日人流較平日周末少兩至三成。（任葆穎攝）

市民稱海旁人流較平日周末少2、3成

堅尼地城街坊鄭先生帶小朋友到海旁學踩單車，他說平均每月逛海旁一至兩次，認為今日人流較平日周末少兩至三成。他指甚少光顧海旁的攤檔，「主要都係當公園行，好少買野」，又認為貨品和食物不太吸引。他表示，沒有特別計劃要如何度過復活節假期，認為本地活動愈來愈少，性質又不太吸引，「以前商場都會有event，而家好似少啲，小朋友又冇咩特別節目玩咁」，期望商場可以舉辦更多活動。

位於爹核士街的人氣咖啡店%Arabica及附近一帶，依然吸引逾40人打卡，大部份為內地遊客。（任葆穎攝）

來自哈爾濱的Sky表示，會在香港逗留3至4日。（任葆穎攝）

不過，位於爹核士街的人氣咖啡店%Arabica及附近一帶，依然吸引逾40人打卡，大部份為內地遊客。來自哈爾濱的Sky表示，趁着周末及向公司請假兩日來港旅遊，會逗留3至4日。她說透過小紅書得知堅尼地城的海旁打卡點，此前已到訪過海港城、中環等，預計整個旅程花費數千元購買衣物等。