堅尼地城打卡點仍有遊客出馬路拍照　駛經車輛減速　警車短暫駐守

受旅客歡迎的西環堅尼地城「HONG KONG BE HAPPY」餐廳招牌，上周四（7日）發生交通意外，一名女子走出馬路拍照時被的士撞倒。今日（10日）下午3時許，該處依然不火少數打卡人士走出馬路，有警車短暫駐守。其中一人說不知道此處曾發生意外，認同此舉有危險，如果知道有意外就會留在行人道內。



5月10日堅尼地城科士街石牆樹一帶有不少遊客打卡。（賴卓盈攝）

有旅客依然走出馬路拍照。（賴卓盈攝）

有旅客依然走出馬路拍照。（賴卓盈攝）

上周四一名遊客走出馬路蹲下拍照被的士撞到

位於堅尼地城科士街的餐廳招牌「HONG KONG BE HAPPY」，是受旅客歡迎的打卡點。該處周四（7日）發生交通意外，一名23歲女子走出馬路蹲下拍照時，遭正轉彎的的士撞到，女子腳部擦傷，清醒被送往瑪麗醫院治理。

駛經車輛減速 司機鳴笛提醒在場人士

今日下午3時許，科士街一帶有不少打卡人士。記者在場逗留一小時，期間有警車到附近短暫駐守，但仍有兩三人一度走出馬路打卡，駛經的車輛要減速，並鳴笛提醒市民離開。

堅尼地城熱門打卡點今日（10日）有警車短暫駐守。（賴卓盈攝）

菲律賓遊客：如知道有意外就不會走出馬路拍攝

有菲律賓遊客表示，從社交媒體上得悉該打卡位，認為招牌很特別。她們表示，由於今日打卡人群太多，才走出馬路拍攝，在此之前她們已左右張望路面情況，確保附近沒有車輛。她們指，不知道此處曾發生交通意外，但認同走出馬路存風險，如知道有意外就不會這樣做。

有旅客站在馬路邊拍照。（賴卓盈攝）

有來自內地的旅客同樣不知道此處曾生意外，她認同走出馬路十分危險，亦不尊重當地交通秩序，認為情況欠理想，希望大家打卡的同時要考慮自身安全。