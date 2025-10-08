​平安卡｜兩營辦機構涉披露試卷、未揭學員作弊　勞處停認可半年

​勞工處今日（8日）公布，「街坊工友服務處」及「香港婦女中心協會有限公司」舉辦俗稱平安卡課程的「強制性基本安全訓練課程（建築工程）」，涉違反課程批核條件，經調查後決定暫停其認可資格6個月，至2026年4月7日。



其中「街坊工友服務處」有導師涉於考試前，向學員披露試卷的所有試題及相關可供選擇答案等；「香港婦女中心協會有限公司」則在課程考試期間，沒有恰當地執行監考工作，以致未有發現部份學員於考試期間互相討論答案。



「街坊工友服務處」及「香港婦女中心協會有限公司」原按《工廠及工業經營條例》舉辦平安卡課程，惟勞工處發現兩間機構涉嫌違反課程批核條件。

導師涉披露試題 勞工處撤銷其在機構教授資格

其中在「街坊工友服務處」，勞工處發現，涉事導師於考試前向學員披露試卷的所有試題及相關可供選擇答案，同時亦容許未符合指定出席率的學員參與考試。

處方經詳細調查及搜證，並考慮該機構及涉事導師的解釋與申述後，認為事件性質嚴重，遂決定暫停其認可資格6個月。該導師亦同時被撤銷在該機構教授相關課程的資格，涉事學員亦不會獲發平安卡。

有學員考試期間互相討論答案 平安卡已被撤銷

勞工處亦發現，「香港婦女中心協會有限公司」在課程考試期間沒有確保監考員在試場監考，而涉事導師在課程考試期間亦沒有恰當地執行監考工作，以致未有發現部份學員於考試期間互相討論答案。

勞工處經詳細調查及搜證，並考慮該公司及涉事導師提出的解釋與申述後，認為事件性質嚴重，遂決定暫停其認可資格6個月。涉事導師亦被要求暫停在該機構教授相關課程，為期6個月。所有涉及作弊的學員的平安卡亦已被收回及撤銷。

現時共132個營辦機構提供平安卡課程

勞工處發言人表示，一直非常重視強制性安全訓練課程的質素。因應申訴專員公署發表的「政府對建造業職業安全及健康的監管」主動調查報告的建議，自今年4月起，已加強人手巡查營辦機構，監察營辦機構是否遵守批核條件及確保課程水準，讓工友獲得適當的職安健訓練。

勞工處稱，若營辦機構不遵守勞工處設定的批核條件，其課程認可資格會被撤銷或暫停。處方會繼續嚴密監察所有認可強制性安全課程營辦機構及其導師的質素，致力提升香港的職安健水平。經上述懲處行動後，現時共有132個課程營辦機構提供認可平安卡課程。