平安卡｜香港善美建築工友之家禁辦課程半年 涉放水、未察作弊等
撰文：林子慰
出版：更新：
香港善美建築工友之家有限公司舉辦的「強制性基本安全訓練課程（建築工程）」遭停辦6個月。勞工處指，該機構違反課程批核條件，包括導師考試前披露題目及答案、監考員因不盡職無發現學員作弊等，已收回及廢除18張平安卡，尚未收回的7張平安卡亦已失效。
勞工處今日（9日）公布，「香港善美建築工友之家」舉辦俗稱平安卡課程的「強制性基本安全訓練課程（建築工程）」，涉違反課程批核條件，經調查後決定暫停其認可資格6個月，至2026年9月8日。
涉事導師於考試前向學員披露試卷所有試題及答案
勞工處指，該機構違反課程批核條件，包括涉事導師於考試前向學員披露試卷的所有試題及相關答案，同時亦未有進行試後複習及於課堂上進行與安全訓練無關的活動。另外，監考員在考試期間未能盡職監考，致使未能發現學員作弊。
「香港善美建築工友之家」25張平安卡被收回、廢除或失效
經調查，勞工處決定停止其認可資格6個月，涉事導師亦同時被撤銷在該機構教授相關課程的資格。應勞工處的要求，該機構已收回及廢除其中18張平安卡，而目前尚未收回的7張平安卡亦已失效。
勞工處發言人表示，非常重視強制性安全訓練課程的質素。因應申訴專員公署發表的「政府對建造業職業安全及健康的監管」主動調查報告的建議，自2025年4月起，已加強人手巡查營辦機構，以監察營辦機構是否遵守批核條件，確保課程水準，使工友獲得適當的職業安全及健康（職安健）訓練。
發言人續稱，若營辦機構未能遵守批核條件，其課程認可資格會被撤銷或停止。勞工處會繼續嚴密監察所有認可強制性安全課程營辦機構及其導師的質素，提升香港的職安健水平。
平安卡｜兩營辦機構涉披露試卷、未揭學員作弊 勞處停認可半年張致恆考獲平安卡終於到地盤開工 同工友有傾有講獲網民留言打氣Steven張致恒報喜考獲平安卡 做職安真漢子：有冇即PAY工介紹雯雯鬧爆張致恒懶理兩子肚餓 學唔成吳浩康 ：瞓覺唔讀平安卡