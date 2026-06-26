宏福苑業主大會｜合安有信心7月內開　大會不處理業主售業權事宜

宏福苑有業主聯署要求召開業主大會，政府委任的宏福苑法團管理人「合安管理有限公司」申請延期早前遭土地審裁處駁回。合安今日（26日）指，已核實5%聯署業主身份，有信心於7月內順利舉行業主大會。合安亦表明，宏福苑「個別業主的個人財產權益，包括是否出售業權」，並非涉及大廈公用部份或整體大廈的控制、管理及行政事宜，因此不應亦不會在業主大會上處理。



大埔宏福苑上年11月26日發生五級火後，政府委任「合安管理有限公司」作法團管理人。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

合安不會就土地審裁處6月2日的判決提出上訴

合安今指，法律團隊已審慎研究土地審裁處的判詞，經詳細評估後，決定不會就6月2日的判決提出上訴申請。合安將集中資源，全力推進業主大會的籌備工作，有信心可於7月內順利舉行會議。

合安6月22日指已審慎研究土地審裁處的判詞，決定不會就6月2日的判決提出上訴申請；圖為代表合安的資深大律師潘熙(左)出席土地審裁處聆訊。(資料圖片/鄭子峰攝)

合安：業主出售業權與否非涉大廈控制、管理及行政事宜

合安解釋，作爲管理人，負責處理大廈公用部份的管理及業主有共同權益的事務，出售業權與否，並非涉及大廈公用部份或整體大廈的控制、管理及行政事宜，因此不應亦不會在業主大會上處理。

合安指，就維修基金餘款及預繳管理費退款安排方面，已有超過八成半合資格領取退款的業主進行登記預約。合安會主動聯絡尚未登記的業戶跟進，並協助盡快完成退款程序。

合安已核實5%聯署業主的身份

就早前提及召開業主大會所面對的三項主要困難，合安稱一直持續跟進，最新工作進度包括

．核實聯署業主身份：合安已核實5%聯署業主的身份。

． 聯絡業主及跟進遺產承辦：在「一戶一社工」的協助及業戶的同意下，合安已成功取得約300名原未能聯絡的業主或其家人的聯絡方式，完善業戶通訊資料，同時亦持續了解火災中離世人士的遺產承辦進度，以確保相關業主的合法權益得到充分保障。

．物色合適場地：繼續物色業主要求可容納至少1000人、並可於周六或周日連續使用六小時的場地，亦會積極探討不同方案，確保會議能夠順利舉行。