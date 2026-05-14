合安申延宏福苑業主大會　入稟未提延多久　居民反對須親往土審處

早前有12.45%大埔宏福苑業主在4月29日聯署要求召開業主大會，昨日（13日）為宏福苑法團管理人合安最後回應期限。合安昨日「壓線」入稟土地審裁處，申請延後通知開會、以及召開會議的時間，至審裁處認為合適的日期。入稟狀提到案件答辯人是全體宏福苑業主，如果有任何反對，須在21日內或土審處所規定時間內，親身去該處提交反對通知書。



合安昨日「壓線」入稟土地審裁處，申請延後通知開會、以及召開會議的時間，至審裁處認為合適的日期。（林遠航攝）

就宏福苑業主4月29日提交的召開業主大會聯署，合安昨日「壓線」入稟土審處，入稟狀中提出兩項延長時間申請，包括延後原定5月13日或之前通知居民開業主大會的日期，以及6月13日或之前召開業主大會的期限。合安未提出其認為需要延長的時間，在入稟狀中尋求押後至審裁處認為合適的時間。

大埔宏福苑去年11月26日發生五級大火，造成168人死亡。（資料圖片/夏家朗攝）

入稟狀提兩法律問題 包括土審處有無權力延長召開期限

合安又提到，由於大火燒毀宏福苑，《建築物管理條例》附表3下通知法團會議的方式均不適用，合安尋求審裁處給予指示如何通知業主有關會議。入稟狀中提到兩個「法律問題（quesion of law）」，包括土審處有無權力延長召開和舉行會議時間，以及應否指示合安向業主送達會議通知的替代方法。

文件列出，入稟申請人為宏福苑法團管理人合安，由薛馮鄺岑律師行代表；答辯人為宏福苑業主；合安所屬的華懋集團執行董事兼營運總裁王弘瀚，另提交屬實申述（statement of truth），確認文件內容屬實。

案件答辯人是全體宏福苑業主

入稟狀提到案件答辯人是全體宏福苑業主，若有任何答辯人反對申請，須在21日內或審裁處所規定時間內，親身去審裁處提交反對通知書。