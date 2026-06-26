工展會購物節｜首日不少人拉車「掃貨」　市民花$2000買湯料

第六屆工展會購物節今日（26日）開幕，有每年「捧場」市民入場1小時已花費2,000元購買煲湯食材，如滿意食材質素會再度入場消費。



有參展商表示，暫時觀察到人流比往年少，但仍對銷情樂觀。今次購物節首次加入運動元素，售賣匹克球拍的參展商負責人認為人流符合預期，主辦方舉辦的匹克球工展盃與他們品牌的產品互相配合，不時有玩完匹克球的參加者到攤檔查詢球拍的價錢，希望藉此機會推廣匹克球和自家品牌。



第六展工展會購物節今日（26日）起一連4日在亞博5，7號展館舉行（陳巧恩攝）

展覽今日早上10時30分開門，市民陸陸續續入場，不少入場人士帶着手推車「掃貨」。廠商會會長盧金榮今早主持開幕典禮發言時提到，購物節首次加入運動元素，亦留意到近年消費模式改變，特意邀請藝人團隊到場直播貨品，提供線上線下平台銷售，預計總銷售額達6,000萬元。

東涌市民年年「捧場」 入場一小時已消費$2000

從東涌過來的陳太每年都會到工展會購物節購物，今早11時便到達會場「掃貨」，主要購買煲湯食材包括蟲草和腰果等，她說觀察到價錢與往年相若，但仍比市區商店便宜。

她暫時花費2,000元，稍後可能會選購風扇，並不打算設消費上限，「啱用就買多少少。」她留意到今年新增運動用品攤位，會到該區留意一下適合長者使用的運動用品。她補充說，如果滿意食材質素，會在未來數日再度入場消費。

第六展工展會購物節今日（26日）起一連4日在亞博5，7號展館舉行（陳巧恩攝）

參展商：人流比往年少但仍然保持樂觀

東南亞美食區參展商之一的負責人楊先生指暫時觀察到人流比往年少，但仍對銷情樂觀。特意為展覽推出小盒裝泰式糕點，期望能在價錢和賣相上吸引顧客。

東南亞美食區參展商之一的負責人楊先生指暫時觀察到人流比往年少，但仍對銷情樂觀。（陳巧恩攝）

匹克球拍參展商：未設具體銷售目標 希望藉此推廣匹克球

售賣匹克球拍的參展商負責人郭先生指受主辦方邀請到場參展，認為人流符合預期。主辦方舉辦的匹克球工展盃與他們品牌的產品互相配合，不時有玩完匹克球的參加者到攤檔查詢球拍的價錢。首次參展並未設具體的銷售目標，反而是希望藉此機會推廣匹克球和自家品牌，亦因應展覽設特別優惠，精選款式六折或大部份款式八五折優惠。

郭先生的產品推出不同優惠，本賣1,000元的匹克球拍，現賣800元。（陳巧恩攝）

增線上平台雙軌並行 邀藝人直播貨品供客人網上選購

廠商會會長盧金榮指近年香港零售市道持續增長，除了受惠於盛事經濟帶動外，訪港旅客數量持續上升，市場氣氛逐漸改善。本地企業一直積極求變，主動創新、以嶄新思維回應市場變化。他指近年香港運動員在世界賽事屢創佳績，多個大型盛事在本港舉行以及受世界盃熱潮影響下，首次加入運動元素，把運動氣氛達致頂峰。

他亦提到現今消費模式不再局限於單一渠道，特意邀請藝人直播貨品供客人網上選購，線上線下雙軌並行，希望為香港的盛夏增添一份活力。

廠商會會長盧金榮指近年香港零售市道持續增長，除了受惠於盛事經濟帶動外，訪港旅客數量持續上升，市場氣氛逐漸改善。（陳巧恩攝）

丘應樺：零售業連續12個月錄得按年增長

商務及經濟局局長丘應樺開幕禮致詞提到本港零售業連續12個月錄得按年增長，業界積極運用線上線下融合銷售模式，為業界注入新動力。認為香港零售界一直是靈活創新，積極透過調整業務策略應對市場變革的轉變，進一步說好香港故事。