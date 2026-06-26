堅城海旁擬建板道　街坊指對港人福祉可有可無　旅客稱助安全打卡

海濱事務委員會昨日討論堅尼地城新海旁擬建離岸板道，料最快2028年動工，2031年竣工。有區內街坊認為，興建離岸板道對其生活福祉沒有太大影響，直言「可有可無」。相反，有旅客支持，認為離岸板道無阻他們打卡，「換個角度也能拍」，且能提高安全性，避免因為打卡走出馬路而衍生的意外。



旅客普遍認為興建新道路為他們提供新打卡點，無阻打卡。（彭紹殷攝）

海濱事務委員會昨日（25日）討論堅尼地城新海旁擬建離岸板道，有市民認為興建離岸板道對其生活福祉沒有太大影響，認為「可有可無」。（彭紹殷攝）

街坊稱旅客打卡愛街道感 建板道無阻走出馬路影相

堅尼地城新海旁一向為內地旅客的熱門打卡景點，不少旅客為拍照走出馬路，影響道路安全，政府擬在海堤外興建離岸板道，海濱事務委員會昨日開會討論，主席何文堯關注設計與周邊環境格格不入，缺乏生活氣息。(見另稿)

街坊簡小姐平日會到堅尼地城新海旁散步，她認為，新道路雖然可為旅客提供新打卡點，但不少人追求拍出街道感的照片，興建離岸板道與否，相信他們一如既往走出馬路打卡。她又指，新道路只會惠及旅客，對香港市民社會福祉而言，「可有可無」。

海濱事務委員會昨日（25日）討論堅尼地城新海旁擬建離岸板道，有市民認為興建離岸板道對其生活福祉沒有太大影響，認為「可有可無」。（彭紹殷攝）

發展局建議在堅尼地城新海旁對出海面填海約0.25公頃，增建寬約10米的離岸板道海濱長廊。（海濱事務委員會文件）

市民認為新板道令海旁空間更空曠

已退休的市民劉先生，經常在清晨時段到堅尼地城新海旁散步。他不擔心板道會吸引更多遊客到海旁打卡，阻礙日常生活。他認為有一條新道路，「空曠啲，做咩都得。」他指，由於海旁較窄，平日不少旅客聚集在吉席街花園附近打卡，甚至走出馬路，相信新板道可保障旅客安全。

在吉席街花園附近，有不少旅客聚集打卡。來自台灣的旅客黃小姐和其兩位朋友因為「小紅書」推介，所以前往堅尼地城海旁打卡，她們認為板道不會影響打卡風景。

來自台灣的旅客黃小姐和其兩位朋友認為新道路不會阻礙打卡。（彭紹殷攝）

日後新景觀不影響打卡效果 內地客：換個角度也能拍

內地旅客蔣小姐認為，喜歡堅尼地城海旁配上自然景觀打卡，擬建板道將為他們提供新打卡點，不會影響打卡效果，「換過角度也能拍。」

蔣小姐未曾走出馬路打卡，她指擬建板道可以讓旅客安全地打卡，不需刻意走出馬路。她又指「如果興建了，反而旅客會再來一遍。」

海濱事務委員會昨日（25日）討論堅尼地城新海旁擬建離岸板道，有市民認為興建離岸板道對其生活福祉沒有太大影響，認為「可有可無」。（彭紹殷攝）