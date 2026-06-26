洪水橋拖屍　被告稱有攬女友屍哭著道歉　有人建議肢解但下不了手

矮小男子涉在洪水橋住所殺死女友，再以板車運走屍體案，今（26日）在高等法院續審，被告出庭自辯。他稱跟女友搬入女友契家姐的家，卻被大幅加租，並遭契家姐丈夫毆打及欺凌。案發前約一個月，契家姐指其女友肥胖，要她以不眠方法減肥，並要被告看守，若其女友入睡，他便要用棍打她。被告稱曾輕力打，遭契家姐指他「唔識打」，他便再打，女友變得「面青口唇白」，最終死去。被告稱他曾攬屍哭泣說：「對唔住。」並自責未能保護女友。契家姐丈夫之後指他殺了人，向他提議3個處理屍體的方法，包括肢解，但他稱想到血腥畫面而無法下手，最終用板車拖屍體出街。



被告吳家聲，29歲。他被控於2022年4月28至29日在港謀殺葉芷清（30歲），和阻止合法埋葬葉的屍體。

被告吳家聲自辯時稱，遭死者的契家姐指示用棍打事主。(資料圖片)

被告吳家聲指女死者葉芷清的屍體都頗重。(資料圖片)

被告吳家聲用拖板拖女死者葉芷清的屍體途中停下並被捕。(資料圖片)

按事主要求搬入洪水橋單位

被告自辯稱，他於2020年初和事主拍拖。其後他應事主的契家姐要求，搬入洪水橋的單位，和事主、事主的契家姐及契家姐丈夫「阿朗」等同住。被告指，契家姐和「阿朗」表明，並需分工做家務，若不聽從他們指示，便會遭毆打。被告又稱，他身高只有約1.5米，不及「阿朗」高大。

租金由5千加到3萬

此外，被告稱他們原本只付5000元租金，其後被多番加租，至2021年10月時，月租已升至3萬元。他一度搬走，但契家姐和「阿朗」致電警告他，若他未能交租，便會：「搵人搵我屋企人。」被告稱因擔心家人安全，遂搬回洪水橋居住，並為交租而向財務公司借錢。

遭阿朗打及迫抄佛經

他指「阿朗」知他要借錢後，便不讓他出外上班，曾毆打他45分鐘。「阿朗」指被告沒有工作，要他抄寫佛經，但被告稱他信奉基督教，拒絕抄佛經，因此又被打，最終有抄佛經。被告以「好恐佈」形容居於單位時的情況，又指事主亦遭同樣對待。

契家姐迫事主以不眠方式減肥

案發前約一個月，契家姐指事主肥胖，要她減肥。她除了著事主做運動，亦稱不可讓事主睡覺。被告聽從吩咐，當事主想睡時，便會叫醒她。契家姐又指示被告，只可以讓事主飲水，隔兩日才給她食菜。

契家姐要被告用棍打事主

至2022年4月27日，契家姐發現事主偷食，怪責被告未有看管，又指示他：「要令阿清驚。」被告便以木棍輕力打事主的背部，又要事主在牆邊站立。惟「阿朗」發現事主睡著便打被告。

阿朗曾用沾通渠水棉花棒在他們背部打圈

其後，「阿朗」跟被告、事主玩「估歌仔」和「鐘擺」遊戲，並用槌柄打兩人身體，又用槌打他們的腳踝。「阿朗」先後拉低兩人上衣後方的衣領，然後用沾有通渠水的棉花棒，在他們的背打圈。

曾讓事主試少少通渠水

辯方問，為何被告未有在錄影會面提及這些事情，被告稱「阿朗」威脅他說：「(若)篤咗佢哋，唔會放過我。」 被告續指，事主曾試圖以通渠水淋在身上，遭被告阻止。契家姐便指事主會自殘，亦有「胖死症」。他之後見事主拿著一樽通渠水，便奪去它，曾把早前遺留、沾有通渠水的棉花棒，在事主左臂輕抺。惟他強調只是想讓她「試少少」，無意傷害事主。

事主曾問點解要咁對我

契家姐後來又指事主「仲未識驚」，著被告用棍打事主﹐契家姐質疑他不懂打其女友，被告便再下手。其後，事主開始「面青口唇白」，全身無力，並稱：「我好痛苦，點解要咁樣，我都唔知我今晚過唔過到。」事主又輕聲表示在房內「有人係咁望住佢」，惟被告未看到有異常。

稱有替事主作心外壓

被告之後在廁所替事主沖身，一度離開廁所。惟「阿朗」隨後稱「阿清死咗」，被告到廁所查看，發現事主雙眼睜開。「阿朗」怪責被告謂：「你無分寸咩？同佢玩過乜嚟，成晚得你睇住佢。」被告當時大驚，替仍有心跳的事主進行心外壓，惟她最終無心跳。

有攬屍哭稱對唔住

他把事主的屍體拉入房間，替她穿上衣服，又攬著屍體哭泣，講：「對唔住。」自責未能保護她。惟「阿朗」向被告稱：「你知唔知你殺咗人。」之後提出三個建議：把屍體放入紅白藍膠袋，然後用板車把屍體運至流浮山埋屍、用床褥把屍體捲起，運至無人的地方燒屍，及肢解屍體。

想到血腥畫面未能下手肢解

被告嘗試首兩個建議不果，至於肢解，他指「畫面好血腥」未能下手。「阿朗」便叫被告用棉被包裏屍體，用板車運至藍地垃圾站棄屍，然後找途人自首。被告便包裏屍體，並把屍體拉走。他形容「好難拉」，用盡全身氣力。他「拉一陣，又停」，在此情況下，搬屍3個小時，其後有途人發現，警方亦到場。

改稱事主無發出啊聲

被告曾在錄影會面稱，以包裝綑膜捲事主的頭時，事主發出「啊」一聲，被告今指進行會面時「好亂、好攰」，指事主當時沒有發出聲音。

案件編號：HCCC340/2024