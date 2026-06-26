醫委會改革｜取消緩刑增「有條件執業」　社協憂變輕判衍懲處不公

政府今（26日）啟動修訂《醫生註冊條例》，擬改醫委會組成，並理順審裁醫生的懲處罰則，按嚴重程度分成四級，兼取消緩刑安排。有關注病人權益的組織擔憂，有本須被罰停牌緩刑醫生跌入最輕處分的「有條件執業」，導致懲處不公，冀醫委會可設立量刑標準；有立法會議員表示相關措施較之前更嚴，醫生一旦牽涉較嚴重錯誤，會被直接罰停牌，不能再「搏緩刑」。



政府今（26日）啟動修訂《醫生註冊條例》，擬改醫委會組成，並理順審裁醫生的懲處罰則，按嚴重程度分成四級，兼取消緩刑安排。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

政府擬為審裁團（即現研訊小組）訂立四級罰則，取消緩刑選項。四級罰則中，最嚴重為永久除牌，第二級是「有時限除牌」，醫生在訂明時限内除牌，限期後可向醫委會申請復牌；第三級為「有時限停牌」，醫生在時限内不准執業，但之後可自動復牌，第四級是「有條件執業」，例如可要求醫生額外進修課程，倘未能符合條件可要求停牌。另會保留警告信和譴責的罰則。

彭鴻昌指取消緩刑原意好 惟關注四級制後審裁會否變「鬆手」

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌認為，取消緩刑安排原意好，但關注四級制後審裁會否變「鬆手」。他擔憂，現時需被判停牌緩刑個案，日後或變成有條件執業的處分，即同樣沒有受到實質的懲處，投訴人仍無法得到公義，亦未能有效警戒其他醫生。

彭鴻昌倡制定及公開量刑指引：悉邊類會有條件執業，邊類會停牌

彭鴻昌建議，醫委會應在草案審議期間，就日後的四級處分制定及公開量刑指引，「邊類係有條件執業，邊類係要停牌」，並按社會對醫生專業的要求，適時作出修訂。

醫療衞生界林哲玄指新制更嚴：犯咗錯無得再搏緩刑

醫療衞生界立法會議員林哲玄表示，未來設立四級處分制，並取消緩刑，懲處較現時更嚴。他指出，新制後醫生一旦牽涉較嚴重錯誤，審裁後會被停牌，不能緩刑或以其它方法抵消懲處，「醫生犯咗錯無得再搏緩刑」。

至於應否訂立量刑指引？他表示，部份個案無法一概而論，例如是否初犯。不過量刑指引可統一懲處標準，醫委會未來可根據自身需求，考慮制定。