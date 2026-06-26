醫委會業外委員擬31%　盧寵茂否認削醫學會代表性　已保專業性

就醫委會改組及改革申訴處理機制，醫務衞生局局長盧寵茂今日（26日）宣佈，政府已正式將《2026年醫生註冊（修訂）條例草案》刊憲，並向立法會提交詳細資料，將於7月8日首讀。他指，醫委會業外委員整體比例，將由目前25%，增加至31%；另外，所有經提名及選舉產生的醫委會成員，未來均需由行政長官作正式委任。他強調，修訂後的醫委會架構已確保專業性，亦充分考慮公眾意見。他又否認削醫學會代表性。



醫務衞生局局長盧寵茂今日（26日）宣佈，政府已正式將《2026年醫生註冊（修訂）條例草案》刊憲，並向立法會提交詳細資料，預計於7月8日進行首讀。（資料圖片/廖雁雄攝）

經提名及選舉產生的醫委 須經特首正式委任

盧寵茂表示，醫療體系中醫患信任至關重要，雙方「坐埋同一條船」，是次改革致力提升醫委會履行職責的效率，主要改動包括提高業外參與度，醫委會組成將更加多元，業外委員的整體比例將大幅增加至31%。另外，為體現行政主導，所有經提名及選舉產生的醫委會成員，未來均需由行政長官作正式委任。

醫務衞生局局長盧寵茂今日（26日）宣佈，政府已正式將《2026年醫生註冊（修訂）條例草案》刊憲，並向立法會提交詳細資料，預計於7月8日進行首讀。（歐陽德浩攝）

目前醫委會由24名醫生委員和8名業外委員組成，後者佔25%。醫生委員方面，部份由醫生選出、醫委會提名會員並選出、由醫專提名等。業外委員亦有部份由病人組織選出。

盧寵茂強調，修訂後的醫委會整體架構已確保了專業性，同時亦充分考慮了公眾意見。他又否認削醫學會代表性，指醫學會會員人數龐大，但同一時間亦希望醫委會的醫生成員更多元化，而非單靠單一方法選出，往後會繼續爭取業界理解。他亦表示非常有信心，許多同業未來會有興趣參與其中，不擔心醫生委員人數不足。

至於現行研訊程序，草案提出從五大方向改善，包括設立獨立醫務審裁團，分別為「醫務調查組」及「醫務審裁組」，成員將由政府委任獨立審裁員，醫委會研訊5名委員中，會有3名為獨立審裁員。盧寵茂指，醫務審裁團屬於獨立於醫委會、準司法機構，相信會令審裁更具公正性；醫委會主席將不屬審裁團成員，此舉是為了當醫委會上訴案件時，不會存在角色衝突，以及更公正。

草案亦建議加強醫委會秘書處職能，並取消現行將個案轉回調查組的機制。如個案需被定為瑣碎無聊時，需由醫生委員出任的主席，及由業外委員出任的副主席通過。

目前醫委會有24名醫生及8名業外委員。（資料圖片/廖雁雄攝）

申訴人對裁決不滿可向秘書處反映 另設四級處分機制

現行機制中，只有醫生可就審裁上訴，改革後若申訴人對裁決有不滿，可向秘書處反映，秘書處會考慮審裁組的審裁結果是否符合公眾利益，再提出上訴。另外，處分機制將重新理順並劃分為四個級別，同時會取消緩刑安排。

當醫生犯下嚴重罪行並遭法庭定罪後，將會被即時停牌或除牌，毋須等待醫委會完成程序。不過，盧寵茂指若當事人日後上訴得直，則會獲准復牌。