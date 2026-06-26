醫委會改革｜秘書處須追蹤調查支援處理進度　交報告給醫委會監督

政府改革醫委會和申訴與研訊機制，醫務衞生局局長盧寵茂今日（26日）公布，《2026年醫生註冊（修訂）條例草案》已刊憲，預計於7月8日首讀。根據立法會文件資料，當局為提升醫委會處理個案的效率，提出多項改善措施，包括取消現時個案轉介回調查組的機制、醫委會秘書處需建立完善個案管理電腦系統，並要追蹤個案的處理進度及編製報告等。



醫務衞生局局長盧寵茂6月26日宣布，政府已正式將《2026年醫生註冊（修訂）條例草案》刊憲，並向立法會提交詳細資料，預計於7月8日進行首讀。（資料圖片）

雙非男嬰黎遠建腦癱案遭拖延16年，醫委會秘書處無法交代延誤原因，也無提供任何合理的解釋，醫委會於是決定永久終止研訊，引起社會嘩然。醫務衞生局今日公布，向立法會提交《醫生註冊條例修訂草案》，其中一個要點是改革醫委會，提升申訴流程的效率及透明度。

秘書處提升電腦系統 個案一段時間未處理將會提醒

當局要求醫務調查組、醫務裁審團及秘書處，在跟進各項程序訂立時限，逾期需向申訴人及被申訴醫生提供解釋，同時條例明確責任誰屬，醫委會必須監督秘書處，而秘書處須就申訴調查提供支援，並要追蹤處理進度，編製進度報告，並提供予醫委會監督。

醫委會秘書處將建立完善個案管理電腦系統，提供自動化工作流程功能。醫務衞生局發言人指，秘書處將不斷提升電腦系統的功能，例如當申訴個案一段時間並未處理，將會提醒相關職員需要注意。

醫務衞生局局長盧寵茂6月26日向傳媒交代改革醫委會的詳情。（歐陽德浩攝）

取消現時個案轉介回調查組的機制

醫務調查組方面，將由現時初步偵訊委員會的7人減至5人，以便安排各人的會議日程，調查組並可委任專責調查員，就接獲的申訴進行調查，包括傳召證人接受訊問，或要求相關人士提供管有的文件。

醫務審裁團方面，現時個案轉介回調查組的機制取消，避免個案在處理過程中，被反覆轉介而延誤；醫委會並獲賦權向審裁團發出實務指示，例如為提交文件或提出新證據訂立時限，並要求參與研訊的各方遵守時限，違者可被命令支付訟費。

目前醫委會有24名醫生及8名業外委員。（資料圖片）

申訴個案篩查階段 須由醫務調查組業外人士同意

條例並訂明申訴個案在篩查階段，必須由醫務調查組主席（醫生）和副主席（業外人士）一致同意才能駁回。換言之，即使個案被認為瑣碎無聊，調查組不能直接取消跟進，駁回需要業外人士參與。

當局並加強專業支援，包括升格醫委會秘書，由具專業背景的衞生署首長級人員出任；賦權法律顧問在調查階段，向醫務調查組提供法律意見；以及邀請醫學專科學院優化專家證人人才庫，以支援申訴處理。