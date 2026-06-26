醫委會改革｜申訴訂時間指標　盧寵茂料篩查只須半年　研訊2年半

腦癱嬰案觸發政府改革醫委會及修訂《醫生註冊條例》，醫務及衞生局局長盧寵茂表示，當局已將草案刊憲，料7月8日提交立法會首讀。當局擬改革處理申訴機制，設立獨立「醫務審裁團」，分別為「醫務調查組」和「醫務審裁組」，以處理調查和研訊，盧寵茂指，醫務審裁團獨立於醫委會，屬準司法機構，料可令裁決更具公正性。



另外，當局擬立法訂立處理申訴的時間指標。盧寵茂表示，經今次改革，有信心篩查申訴所需時間減少，只須6個月時間；至於研訊亦會快3成時間，即只需29個月。



腦癱嬰案觸發政府改革醫委會及修訂《醫生註冊條例》。（資料圖片）

他表示，醫委會去年已訂立行政指標，如今立法訂立處理申訴的時間指標，則會具有法律效力，提升透明度。就投訴篩查方面，以往醫委會初步偵訊委員會，篩查時間平均要12個月，通過今次改革，有信心平均所需時間減半, 即6個月。至於由確立申訴到完成研訊，以往平均要3年半、即42個月，經改革後料平均只需29個月，減約3成時間。

盧寵茂表示，重視延誤個案等，例如今次腦癱嬰案，案件等候16年，仍然是研訊階段，若以新制度去估算，料29個月便可完成，「真正情況有短有長，相信修例後會有進步」。

腦癱嬰案觸發政府改革醫委會及修訂《醫生註冊條例》，醫務及衞生局局長盧寵茂表示，當局已將草案刊憲，料7月8日提交立法會首讀。（歐陽德浩攝）

當局就初步偵訊委員會和和研訊小組，會正名為「醫務調查組」和「醫務審裁組」。調查組和審裁團，會由政府委任的獨立審裁員作為主導，五個成員入面，最少三個由獨立審裁員出任，而非大部份醫委會成員出任。