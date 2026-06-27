國際龍舟賽首日天陰無雨　參加健兒：天熱返　但蓋唔過我哋嘅熱情

遊遊發展局一連兩日的「永明香港國際龍舟邀請賽」，今日（27日）在尖沙咀海濱舉行首日賽事，吸引大批市民和旅客專程捧場。現場氣氛高漲，有市民讚可感受到健兒的熱血。



賽事匯集來自不同國家的隊伍參賽，亦有來自不同大學龍舟校隊競賽；有參賽健兒表示，起初有擔心天氣不穩，但喜見今日天氣風和日麗，雖然今天天氣炎熱，「但係蓋唔過我哋嘅熱情。」



永明國際龍舟錦標賽初賽於9時半起進行。（彭紹殷攝）

有市民手持旗幟和扇子，並穿上特定服裝為健兒打氣。（彭紹殷攝）

有市民到場為朋友打氣 旅客讚活動氣氛熱烈

大約9時半，有大批市民和遊客聚集到尖沙咀海濱欣賞賽事，有市民手持旗幟和扇子，並穿上特定服裝為自己支持的隊伍打氣。

市民陳先生獲得由公司同事贈送的門票，帶同家人一家三口來尖沙咀海濱公園欣賞賽事，陳先生讚賽事氣氛良好，「好熱血，見到啲健兒好大隻。」陳太指未來會想小朋友體驗一下龍舟運動，讓他參加一下具有團隊精神、並可以朝着一個特定目標進發的運動。

陳太指可以感受到健兒的熱血，未來都會想小朋友體驗一下龍舟運動。（彭紹殷攝）

內地遊客馬先生指，龍舟節是一年一度的傳統盛事，可以讓小朋友了解龍舟節流傳下來的傳統習俗。（彭紹殷攝）

除了市民，亦有不少內地旅客專程來到香港欣賞龍舟賽事。內地遊客馬先生一家四口今日由深圳乘坐高鐵來到香港，他往年都有過來香港參與龍舟節，「但看到今年好像搞得很大型，所以趁放假，帶家人再來看看」他指，龍舟節是一年一度的傳統盛事，可以讓小朋友了解龍舟節流傳下來的傳統習俗。

健兒Raymond 指，「雖然天氣熱返啲，但係蓋唔過我哋嘅熱情。」（彭紹殷攝）

港鐵隊高呼口號，展現團隊精神。（彭紹殷攝）

健兒喜見天氣風和日麗 在比賽中展示團隊精神

現場有不少參賽隊伍高呼口號，身穿團隊衣服比賽，甚有團隊精神。健兒Raymond 所屬隊伍港鐵隊已成立20多年，過程一直不斷有新血加入，亦有部份退休健兒亦都主動歸隊一同參與賽事。

為了準備賽事，他們每星期練習兩次，每次都需要利用工餘時間練習兩至三小時。他表示，今日賽事氣氛非常良好，「雖然天氣熱返啲，但係蓋唔過我哋嘅熱情。」他起初有擔心天氣不穩，但喜見今日天氣風和日麗。他亦指，甚少有運動可以讓男女組成一隊參與賽事，「不論隊伍有較年長或年幼隊員，大家都係向着共同目標進發，呢個先係龍舟最特別嘅地方。」

來自香港科技大學體育學會的龍舟校隊今日亦有參與賽事。（彭紹殷攝)

雖然科大隊無緣進入決賽，但他們仍視第一名、金盃為目標，未來亦會參與更多國際賽事。（彭紹殷攝）

科大隊伍參與賽事 雖無緣進入決賽 仍視金盃為目標

來自不同大學的龍舟校隊今日亦有參與賽事。來自香港科技大學體育學會的龍舟校隊由上年12月進行選拔才組成今日參賽隊伍，當中有新人和舊人，現時就讀體育系二年級龍舟校隊隊長Albert 和Rein 指當初想參與龍舟賽事是因為「覺得呢個運動好有火」，加上龍舟是一項水上運動，可以聯繫一班平日熱愛游水的運動員體驗龍舟的運動精神，「呢個唔係一個人嘅目標，而係大家共同嘅目標一齊去努力」。Rein指部份隊員首次參與大型賽事，略為緊張，但幾年後，新人會變舊人，再指導新加人的隊員，認為這能夠反映龍舟傳承的意義。

雖然科大隊在今次賽事無緣進入決賽，但他們仍視第一名、金盃為目標，未來亦會參與更多國際賽事。今日賽事過後會聚餐慶祝，之後會再檢討有哪一方面可以繼續進步和改善。

來自英國隊伍Typhoon今年第二次來到香港參與賽事。（彭紹殷攝）

來自英國隊伍獲邀參與賽事 希望完成賽事後去享用點心

龍舟節亦有來自不同國家隊參與賽事，有來自英國隊伍Typhoon今年第二次參與賽事，其中一位資深隊員Amy在過往的比賽帶領隊員在兩次錦標賽獲勝，她表示，希望比賽完結後可以帶領隊伍到茶樓吃點心，體驗香港本地美食，感受本地文化。