白天尋文物夜晚划龍舟！廣州佬迷龍舟揭兩村「異地藏龍」百年情誼

對區敏權來說，鄉愁是有聲音的。「小時候一聽到鼓聲，我就知道，是龍舟來了」，第一次見到區敏權，是在黃埔區第四次全國文物普查的現場。他蹲在一塊墓碑前，熟練地擦去落葉和灰塵，仔細端詳上面的碑刻，神情專注。那時我們並不知道，他還是個龍舟愛好者。



區敏權是黃埔區雙崗村土生土長的「80後」，在區文化遺產監督保育工作站工作了8年。鄉里鄉親都知道，他白天滿黃埔區「找」文物，看看它們好不好，或者找出「毛病」上報修繕；晚上和業餘時間，則幾乎都泡在了龍舟上。



文物和龍舟，一靜一動，為什麼成為他的最愛？記者走進雙崗村，獨家專訪了區敏權。

區敏權是黃埔區雙崗村土生土長的「80後」，在區文化遺產監督保育工作站工作了8年。鄉里鄉親都知道，他白天滿黃埔區「找」文物，看看它們好不好，或者找出「毛病」上報修繕；晚上和業餘時間，則幾乎都泡在了龍舟上。

在珠三角，每一條龍舟都與宗祠有關

「起初大家都覺得奇怪，為什麼我會喜歡古建築、古遺址這麼『偏門』的東西。」區敏權說，這份興趣來自奶奶的一番話。

小時候，奶奶帶他到區氏宗祠看大戲，指著祠堂內的木雕、壁畫，對他說：「你看祠堂的一磚一瓦，都有你爺爺的一份力，他都參加了籌款、重修的。」這種家族使命感，讓他養成習慣，走到哪總會留意祠堂裏的裝飾，壁畫上的人物、石雕上的瑞獸等。「它們都有美好的寓意，給人『抬頭見喜』的感覺。」

在珠三角的水鄉，每一條龍舟都與宗祠有關。區敏權指著祠堂的一角說：「龍頭和龍尾是龍舟的靈魂，可拆卸下來，常年存放在祠堂中。」起龍、採青等儀式前，村民需先進宗祠祭拜。龍舟活動結束後吃的龍船飯，也在祠堂裏擺開，聯絡村鄰感情，向祖先祈福。

區敏權特別提到，黃埔區南灣村有座護龍古廟：「它不但是區級文物保護單位，還是他們村龍舟最主要的祭祀場所。其他村划著龍舟去南灣趁景(編者注：粵語，即划龍舟到兄弟村探親訪友)，也會進護龍古廟參拜、祈福。」

宗祠裏的一磚一瓦、龍頭龍尾，還有年年響起的龍船鼓聲，構成了區敏權對「根」、對鄉愁的最初認知。

宗祠裏的一磚一瓦、龍頭龍尾，還有年年響起的龍船鼓聲，構成了區敏權對「根」、對鄉愁的最初認知。（羊城晚報）

異地藏「龍」有段「古」

每年農歷四月初八，廣州天河區石牌村的村民們就會準時來到黃埔區雙崗村，因為他們的龍船就藏在雙崗。

這裡有段「古」（編者注：粵語，意為「故事」）：隨著城市發展，石牌村原有的河湧被填平，那些必須長年浸水的坤甸木龍船，一時間無處安放。這個時候，雙崗村伸出了援手。自2005年起，石牌村在雙崗村租下一畝魚塘，將其改建為龍船塢，石牌與雙崗兩村的龍船都藏於此處。這一租，就是二十多年。

每年農歷四月初八，廣州天河區石牌村的村民們就會準時來到黃埔區雙崗村，因為他們的龍船就藏在雙崗。（羊城晚報）

這段「異地藏龍」的佳話流傳已久，區敏權早就知道。但為何是從石牌到雙崗？只是偶然的地點選擇嗎？直到他在文物巡查中有了一個新發現，才真正找到了兩村情誼的實證。

區敏權在碑文上找到了兩村超過百年情誼的見證。

區敏權帶著我們走進雙崗村華帝古廟。廟內原本供奉的華帝等塑像早已不存在。然而，天井一側牆壁上，嵌著一塊清光緒二十三年《華帝古廟碑記》，記錄了百餘年前的舊事。

區敏權打著手電筒俯下身，指著碑文，輕聲說：「這裡很清楚地記載著當年古廟重修時的捐款情況，像茅崗、文衝、沙埔、沙湧……這些是我們附近的村，都參與了捐款。但你看這裡，還刻有石牌的玉虛宮，石牌的天後宮、康公廟等名字。」

他解釋道：「當時交通不便，石牌離我們那麼遠，他們都會前來捐款。這說明，至少在清光緒二十三年，石牌村與雙崗村就已經有了很密切很友好的來往。」

不忘傳統 期待明年游龍趁景

又是一年端午，石牌村的龍舟熱鬧地起「回家」了，開始為游龍趁景作準備。但區敏權所在的雙崗村，今年卻沒有龍舟外出趁景計劃。雖然在區氏宗祠門口，依然貼了不少龍船柬，都是來自老表村的邀約，但雙崗的船卻還靜靜停在龍船塢裏，沒動。

區敏權說，受經濟成本、城市更新、人員外流等因素影響，黃埔區部分村社的龍舟活動不像從前那樣頻繁。雙崗村最近一次游龍趁景，已經是3年前了。

區敏權非常喜愛龍舟文化。（羊城晚報）

「以前，我只是覺得划龍舟很熱鬧，很開心，但接觸文化遺產保護工作以後，我會思考，這項習俗為何會成為非遺？」他說，龍舟成為非遺，意味著它需要保護，這其實有點傷感。「如果沒有龍船看，這一年大家的心情都會很低落。」

更讓他擔憂的是下一代對龍舟的疏離。「我們小時候，端午節甚至比過年都還熱鬧和隆重。但現在的小朋友重心都放在學習上，物質也豐富了，卻少了時間去划龍舟，這是一個矛盾。」區敏權惋惜地說，「我兒子小時候還問過我：為什麼要在這麼曬的時候，跑到天河區那麼遠去看龍舟？我們村難道沒有龍舟看嗎？」

讓他稍感安慰的是，為了不讓年輕一代忘記傳統，黃埔區已組建起龍舟文化傳承協會，還購入了兩條傳統的坤甸木龍舟。協會每年都會組織起龍、游龍，還組織親子龍舟文化傳承活動。

區敏權是協會的理事，他說「希望我們可以通過龍舟活動，用這份信念和力量去感染下一代，不要讓龍舟文化滅失在我們這一代人手上。」

本文獲《羊城晚報》授權轉載。

