新冠病毒｜許樹昌指近期入院個案增多　恐與流感一同「夏季爆發」

本港新冠病毒和季節性流感個案上升，衞生防護中心早前預料兩病毒於今夏有可能同時出現高峰期。中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（27日）表示，近期社區內的新冠感染個案增多，入院人數亦有所上升，建議距離上一針或感染超過半年的人士接種加強劑。他又指出，流感感染人數亦有增加，有可能在冬季之前出現夏季爆發期。



本港新冠病毒和季節性流感個案上升，許樹昌建議高危人士接種疫苗。（資料圖片）

呼籲長者及長期病患者接種新冠病毒疫苗加強劑

許樹昌今日出席「『肺』話多講—— 全民呼吸健康嘉年華」後表示，本港新冠確診個案明顯上升，入院人數增加。長者及長期病患者屬高危人士，建議距離上一針或感染超過半年者接種加強劑。他又指出，流感感染人數亦有增加，如果稍後突破接近5%的基數水平，有可能冬季之前出現夏季爆發期，呼籲高危者接種疫苗以策安全。

許樹昌今日出席活動時表示，本港新冠確診個案明顯上升，入院人數增加。（香港胸肺學會圖片）

新冠病毒上一個高峰期是去年4至6月。今年5月首周，病毒陽性率為0.45%，而6月首周則為1.39%。本港自5月起已錄11宗嚴重成人感染個案，當中1人死亡；本月亦出現兩宗兒童新冠病毒嚴重個案。

衞生防護中心總監徐樂堅早前表示，新冠病毒每隔六至九個月便有一次活躍周期，加上人們免疫力隨時間下降，預期疫情未來或升溫。他指出，自上次感染後半年便可打針，呼籲未打針人士盡快接種，尤其是沒有抗體的幼童。

「『肺』話多講 —— 全民呼吸健康嘉年華」今明兩日（27及28日)在荃灣愉景新城舉行。（香港胸肺學會圖片）

「全民呼吸健康嘉年華」免費為公眾進行肺功能測試

香港胸肺學會、香港胸肺基金會聯同美國胸肺學會(港澳分會)今日主辦「『肺』話多講 —— 全民呼吸健康嘉年華」，以「重塑呼吸：呼吸醫學的新突破」為主題，今明兩日（27及28日)在荃灣愉景新城舉行，免費為公眾進行肺功能測試，嘉年華設有攤位遊戲，並邀請多名醫護界及運動員代表分享日常「健肺」資訊。

衞生署署長林文健醫生及醫院管理局行政總裁李夏茵醫並為嘉年華揭開序幕，他們致辭時分別闡述守護呼吸道健康的新優化策略及本港引進最新手術機械人。

香港胸肺基金會主席蘇潔瑩醫生表示，今次舉辦健康嘉年華正是實踐公眾教育的重要一步，期望透過社區活動加深市民對呼吸健康的認識。香港胸肺學會會長雷美詩醫生指出，呼吸醫學近年發展迅速，嚴重氣道疾病治療較十年前有明顯進步，現時已發展出多種針對性治療方案。美國胸肺學院（港澳分會）會長黃慧賢醫生提醒市民，預防醫學亦是守護呼吸健康的重要一環，尤其針對流感、肺炎球菌及呼吸道合胞病毒（RSV）等常見呼吸道疾病，接種疫苗對預防重症至為重要。

「牛下女車神」、兩屆奧運銅牌得主李慧詩，以及香港「長跑天后」姚潔貞現身分享運動與肺健康的關係，從運動員視角帶出肺功能管理及日常呼吸健康的重要性。