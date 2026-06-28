警察招募日｜逾千人投考創新高　起薪$5.2萬見習督察料60人爭一位

香港警察學院今（28日）於啟德體青年運動埸舉行「警察招募日 2026」，有1,088人透過網上預先報名投考創新高。警方指出，過去三個財政年度，投考警隊人數持續上升，今個財政年度，警隊的招募目標是102名見習督察及570名警員，並以起薪點約5.2萬元的見習督察之位，最為競爭激烈，預計今年將會由約60人中挑選一位，警員則會每14人中挑選一位。



警方指出，過去三個財政年度，投考警隊的人數持續上升，競爭愈來愈激烈。（警方提供圖片）

香港警察學院今（28日）於啟德體青年運動埸舉行「警察招募日 2026」。（警方提供圖片）

警方表示，過去三個財政年度，投考警隊人數持續上升。在過去一個財政年度，即2025/26 年度共收到13,916份申請，包括7,910份警員及6,006份見習督察申請，較去年收到的12,479份申請多近12%。取錄數字方面，25/26年度一共取錄了1,038名警務人員，包括935位警員及103位見習督察。

香港警察學院今（28日）於啟德體青年運動埸舉行「警察招募日 2026」。（警方提供圖片）

另外，為提升招募日的效率，警方推出數碼化措施，投考人士只需手持電話，便可進行由入場展示QR Code（二維碼）簽到、實時看考場分配及查閱考試結果。是次招募日亦是警方第一次將多項警員及見習督察的面試、筆試和體能測試帶入社區，令投考人士可近距離認識其多元化的工種。

警方指出，過去三個財政年度，投考警隊的人數持續上升，競爭愈來愈激烈。（警方提供圖片）

警方指，展望未來，招募組會於9月至10月走進12間本地大學，進行「警察．大學招募快線」，會首次接受大學二年級同學參加見習督察筆試，且只會採納合格成績。警方表示，留意到很多能力高的同學會到海外交流、實習等，而見習督察的遴選十分有挑戰性，除筆試外，亦有全日延續面試、最後面試及體能測試，較其他行業更需時間準備。

警方會將筆試的5份試卷，提前開放予大學二年級的同學「超前部署」，成功通過筆試的話，就可以在三年級時啟動其他遴選環節，通過所有遴選環節可拿取「有條件取錄」。同時，為便利於內地就讀的香港學生，招募組會舉行「內地大學招募快線」，10月會到廣州暨南大學同福建華僑大學招募在當地讀書的香港同學，計劃於12月到北京及上海招募。