日本人氣展覽「設計啊！」M+博物館逼爆　多人呻排隊逾兩小時入場

【設計啊/展覽/西九文化/M+博物館】日本人氣現象級展覽「設計啊！感受日常設計之奇妙」，於本月27日起至明年1月10日在西九M+博物館舉行，探索當代設計對日常行為的影響。周日（28日）為展覽開放第2日，吸引大批觀眾入場。有不少入場人士下午在社交平台threads發文投訴，指展覽沒有限制入場人數，亦沒有分開不同入場時段且不限時，導致大排長龍，並指現場要排隊輪候至少兩小時才能入場，同時貼出多張人頭湧湧圖片。



其中入場觀眾黃小姐向《香港01》表示，她於下午約3時到場，已看到有多條長龍，現場亦有告示牌，顯示排隊時間要120分鐘，但她最後等了2.5小時才成功入場，距離展覽原定關閉時間只剩半小時。她續指，雖然主辦方將閉館時間延長半小時，但展覽內很多互動裝置要額外排隊，所以她只短暫逗留便離開。本身是設計師的她對展覽有基本認識，本來十分期待，但最後對今次體驗感到十分失望。



有網民今日指，M+博物館舉辦的「設計啊！感受日常設計之奇妙」展覽沒有限制入場人數，亦沒有分配入場時間段予入場人士，導致需要排近兩小時才能內進。（Threads @chengchi0）

該展覽於周六（27日）開幕，周日（28日）為第二日，吸引多人入場，下午更加是人山人海，導致現場多人排隊等入場「打蛇餅」。其中網民Will Cheng今日在社交平台Threads發文投訴，指展覽沒有入場限制人數，亦沒有分配入場時間段予入場人士，導致需要排近兩小時才能內進。

另一位入場人士黃小姐向《香港01》表示，本身於下午約3時到場，但來到後已發現有多條排隊人龍，告示牌亦顯示進場至少要等120分鐘，沒料她等候至下午5時半才成功入場、即足足2.5小時。她表示，當時臨近原定閉館時間只餘半小時，所以工作人員才一次過放行讓很多人進場。

不過，即使成功入內，展覽現場很多互動裝置需要額外排隊，預計每個項目至少要排半小時，所以她最後只短暫逗留便離開。她亦指現場雖已逼爆，仍能看到現場繼續售賣即日門票，令她感大惑不解。

她又指，現場工作人員曾解釋，指開幕首日已出現類似逼爆情況，未能疏導人流，沒料開幕第2日，主辦方依然沒有處理問題。她投訴稱，不明白主辦方為何不限人流，同時又不設退票或改期的做法，以疏導現場逼爆場面。她認為主辦方應為入場人士安排不同參觀時段，以免同時有大批人士進場。

另有網民表示，即使成功入內，個別裝置亦要再排隊。（Threads @dor.www）

「設計啊！感受日常設計之奇妙」展覽源自NHK自2011年起開播的超人氣教育電視節目《Design Ah!》，以及2022年升級推出的《Design Ah! neo》，探索當代設計對日常行為的影響，並展現出設計如何提升人們的生活品質、塑造日常行為，及促進人與人之間的聯繫。展覽透過可動、手玩的遊戲、互動裝置和沉浸式視聽室，鼓勵觀眾仔細觀察、親身嘗試，並在玩樂中學習。正價及特惠門票分別為190元及100元，另設大小同樂──二人同行（一位成人及一位小童），收費250 元；大小同樂──三人同行（兩位成人及一位小童），收費400元。

去年11月，在香港故宮文化博物館舉辦的「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」因參觀人數太多，入場需排隊一小時以上。（香港01讀者影片截圖）

根據資料，西九文化區早前亦曾出現類似逼爆情況，引起多名入場人士在網上發文投訴。去年11月，在香港故宮文化博物館舉辦的「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」因參觀人數太多，入場需排隊一小時以上。