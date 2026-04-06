西九咖啡節｜參展商貨物弄濕損失逾2萬　有人稱曾停電冀補償

西九咖啡節（ 2026 Coffee Hong Kong @WestK​）今日（6日）結束，連續受兩日天雨影響，西九草坪佈滿泥濘。有咖啡檔稱昨日（5日）有貨物弄濕，包括咖啡豆、特色紙製品等，損失約二至三萬元。亦有攤檔稱昨日一度停電，人流減少約一半，冀望主辦提供補償。



受連日大雨影響，香港咖啡節草坪滿泥濘。主辦方在地上鋪膠板。（湯致遠攝）

有工作人員在場內鋪沙，方便入場者行走。（湯致遠攝）

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有低窪地區攤檔咖啡豆紙製品等被弄濕

受天雨影響，西九草坪仍然遍地泥濘，不少攤檔在檔內鋪紙皮吸水。有商戶主動向客人提供膠袋以便套鞋，以免弄髒鞋襪。

「香記咖啡集團」負責人鄭小姐表示，由於該攤檔處於低窪地區，為防止有雨水滲入，他們開檔首日已在檔內鋪紙皮和麻包袋。惟昨日雨勢較大，最終仍有不少貨物弄濕，需要重新備貨，包括咖啡豆、特別找工廠印製的紙製品等，損失共約二至三萬元。她又指，受天雨影響，今日和昨日人流比首日少，形容「係一萬同一千嘅分別」。

「香記咖啡集團」負責人鄭小姐指，昨日有貨物弄濕，損失2至3萬元。（湯致遠攝）

攤檔員工指昨日人流少了約一半 今日稍為好轉

「Return Coffee x Coffee Slave」員工潘先生稱，受天雨影響，昨日有5至10分鐘停電。雖然主辦方今日在場內鋪膠板，但他認為覆蓋範圍有限，影響入場人士體驗。部分膠板亦非鋪在商戶外面，「要我哋商鋪自己拉返埋嚟。」人流方面，他指昨日減少了約一半，今日稍為好轉。他希望主辦可提供少許補償。

潘先生冀主辦可向參展商提供補償。（王海圖攝）

「Return Coffee x Coffee Slave」職員潘先生稱，昨日一度停電。（湯致遠攝）

「Return Coffee x Coffee Slave」職員潘先生稱，昨日一度停電。（湯致遠攝）

攤檔指停電數次導致無法沖咖啡

日本攤檔「PHILOCOFFEA」的職員何小姐稱，受天雨影響，昨日曾停電數次，導致無法沖咖啡，人流亦減少，但她指昨日場內秩序良好，今日人流亦恢復理想。

何小姐指昨日曾停電，期間無法沖咖啡。（王海圖攝）