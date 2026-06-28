人氣展「設計啊！」逼爆　M+博物館：持6.28門票可3個月內再入場

【設計啊/展覽/西九文化/M+博物館】日本人氣現象級展覽「設計啊！感受日常設計之奇妙」，於本月27日起至明年1月10日在西九M+博物館舉行，探索當代設計對日常行為的影響。周日（28日）為展覽開放第2日，吸引大批觀眾下午逼爆現場，多人在網上發文投訴，指展覽沒有限制入場人數，亦沒有分開不同入場時段且不限時，導致大排長龍，要排隊輪候至少兩小時才能入場。



館方晚上「緊急補鑊」，宣布持有周日（6月28日）該展覽門票的觀眾，可保留門票，並於由即日起計3個月內額外享有一次免費入場。此外，展覽推出的部份文創產品已經售罄，館方將陸續補貨。



今日欲觀看「設計啊！感受日常設計之奇妙」展覽，要排隊輪候至少兩小時才能入場。（受訪者提供）

《香港01》就周日（28日）有關入場情況及多名觀眾在網上投訴，向西九文化區查詢，館方晚上表示，由於入場觀眾反應非常踴躍，現場輪候人數眾多，需排隊等候。為方便訪客參觀並管理排隊情況，展覽舉行的地下大堂展廳周日（28日）已延長了開放時間。

為感謝訪客對展覽的支持及耐心等候，M+博物館晚上回應宣布，持有6月28日M+「設計啊！感受日常設計之奇妙」門票的觀眾，可保留門票，並於由6月28日起所計3個月內額外享有一次免費入場。

館方亦建議，訪客應盡量選擇平日或上午時段入場，以避開下午高峰期。持有M+會籍的會員可於一年內無限次參觀所有展廳和展覽，方便隨時前往欣賞。會員亦可使用優先通道進入特別展覽，並享有更靈活的參觀安排。

館方對周日（28日）的入場安排造成不便致歉，表示會檢討相關安排，並將加派人手協助現場秩序。

此外，該展覽推出的部份文創產品已經售罄，館方將陸續補貨，感謝大家的支持與耐心等待。