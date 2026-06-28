新圍軍營開放｜解放軍騷肌肉展威武之師　高歌《海闊天空》引歡呼

為慶祝香港回歸29年，解放軍駐港部隊昨日（27日）起一連兩日開放新圍軍營給公眾參觀。營內設軍隊表演，有解放軍赤膊展示健身動作，亦有解放軍演唱樂隊Beyond的經典歌曲《海闊天空》及《光輝歲月》，引來台下觀眾歡呼。



有市民表示專程為了觀看「肌肉秀」才到訪軍營，形容心情激動。負責文藝表演的陸軍中士葛靚詩指，部隊希望透過「肌肉秀」展示解放軍「威武之師」的駐港精神，讓市民看見軍人堅決維護香港繁榮穩定的決心。



有軍人表演「肌肉秀」，展示解放軍「威武之師」的駐港精神。（賴卓盈攝）

位於粉嶺沙頭角公路龍躍頭段的新圍軍營今日（28日）第二日開放，除軍樂隊列、刺殺操、格鬥術等表演，營內還安排了「肌肉秀」表演。多名解放軍軍人赤膊展示健美動作，引來台下觀眾歡呼。另有軍官演唱樂隊Beyond的經典廣東歌《海闊天空》及《光輝歲月》。

新圍軍營一連兩日開放，設獵人戰鬥等表演。（賴卓盈攝）

王小姐表示對「肌肉秀」印象最深刻，並強調今日是為了觀賞「肌肉秀」才到訪軍營。（楊凱力攝）

入營參觀的王小姐表示，對「肌肉秀」印象最深刻，並強調今日是為了觀賞「肌肉秀」才到訪軍營，「我感覺非常開心，他們（軍人）代表了保護中國、保護香港的中堅力量，我非常激動。」

有軍人表演「肌肉秀」，展示解放軍「威武之師」的駐港精神。。（賴卓盈攝）

負責安排文藝表演的陸軍上尉金澤輝表示，軍人平日一直有操練體能，他希望透過今次的「肌肉秀」展現軍人們的陽光氣息。另一位陸軍中士葛靚詩則補充，希望透過該表演展示「威武之師」的駐港精神，讓市民看見軍人堅決維護香港繁榮穩定的決心。

負責安排文藝表演的陸軍上尉金澤輝（左）及陸軍中士葛靚詩（右）。（賴卓盈攝）

他們又指，選擇演唱《海闊天空》及《光輝歲月》，是想透過和香港面對面交流，展現雙方情誼。

軍營開放解放軍宿舍，市民可體驗穿上軍服。（賴卓盈攝）

鄒先生及鄒小姐今日接連參觀石崗軍營及新圍軍營，其中鄒先生在新圍軍營體驗穿軍服，稱感覺很新奇及非常自豪。(楊凱力攝)

除了文藝表演，軍營亦開放解放軍宿舍讓市民參觀，市民可穿上軍服，體驗成為軍人。

從佐敦前來的鄒先生及鄒小姐，今早先去了石崗軍營，下午繼續到訪新圍軍營。鄒先生指，穿軍服的體驗很新奇，「感覺非常自豪，成為人民軍隊的一個影子也好吧。」鄒小姐說，今日入營地時剛好下暴雨，但軍人們仍筆直地站立，讓她印象深刻，「那個時候我就覺得很驕傲，也很安全了。」