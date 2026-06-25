美軍台軍操練　福建艦再過台灣海峽　解放軍：例行訓練將繼續組織

6月23日，在美國環太平洋軍演登場前夕，台灣軍方在官網稱，解放軍航母福建艦再次經過台灣海峽，並被台灣軍方運用聯合情監偵手段嚴密監控。6月25日，國防部舉行例行記者會，國防部新聞發言人張曉剛大校就相關情況回應表示，這是福建艦開展的例行訓練，今後還會繼續組織。



6月23日，台灣防務部門披露稱，解放軍航母福建艦當天過航台灣海峽，並公開福建艦過航畫面並強調，稱運用所謂「聯合情監偵手段」嚴密監控。黑白照片中，福建艦周邊有零星雲層覆蓋，飛行甲板上並無停放任何艦載機，周邊也沒有護航艦艇入鏡。

在美國環太平洋軍演登場前夕，台灣「國防部」在官網稱，中國航母福建艦度航經台灣海峽。（台灣「國防部」官網）

對此，今日張曉剛對事件回應表示，這是福建艦開展的例行訓練，今後還會繼續組織。同時，張曉剛還駁斥台灣聯合報記者提到的「台灣國防部長」稱呼，他表示，「台灣是中國的一部分，哪有什麼國防部長」。

而針對台灣本周開展「立即備戰操演」，以及解放軍本月初在台灣中部河川出海口一帶，朝台灣海峽方向進行美製M142「海馬士」多管火箭系統射擊訓練一事，有聲音認為是「解放軍可能兩棲登陸」。張曉剛回應稱，台灣一些舉動純屬「自我壯膽打氣」，在「以武拒統」的道路上走得越遠，自取滅亡的結局就來得越快。

中國國防部新聞發言人張曉剛大校。（國防部圖片）

此外，6月24日，美國太平洋艦隊高調宣布，本年度的環太平洋軍事演習「勇敢之盾2026」正式拉開帷幕，演習聚集31個國家，出動了大約40艘水面艦艇、5艘潛艇、140架各型軍機，總兵力超過2.5萬人。這一事件也與台灣「立即備戰操演」的時間重合。

張曉剛則批評指，「靠軍演壯膽換不來真正安全」，解放軍始終保持高度戒備，堅決挫敗任何台獨妄動。

據此前報道，台灣防務部門6月23日公佈福建艦的監控影像前，4月20日，台軍方還曾公佈過遼寧號航母經台灣海峽時的照片，顯示甲板上有八架殲15戰鬥機與3架直升機。2025年11月5日，福建艦正式入列；去年12月16日，福建艦在服役後首次北上通過台灣海峽。