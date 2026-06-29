國安警認偷拍裙底後圖搶警槍　稱自覺非正直警員感羞愧　押後判刑

時任國安處男警涉在尖沙咀地鐵站偷拍穿長裙女子的裙底被捕後，因「睇唔開」而在警署搶槍企圖輕生。男警今（29日）在西九龍裁判法院（暫代區域法院）承認偷拍及企圖無牌管有槍械兩罪。其代表律師求情指，被告可以說是「咩都無晒」，當時自覺並非社會所期望的正直警員而犯案。暫委法官李志豪則關注，被告一直在小欖還押，是否有精神上的問題，把案押後件至7月13日判刑，以為被告索取兩份精神科及心理專家報告。李官最後強調，很大機會會判囚。



被告高振宗（39 歲，警員），承認非法拍攝或觀察私密部位及企圖無牌管有槍械兩罪。控罪指，他於 2025 年 1 月 15 日在尖沙咀港鐵站 E7 扶手電梯，出於觀察或拍攝女子 X 的私密部位意圖，從她的衣服下方，觀察或拍攝其私密部位而操作設備；及在尖沙咀警署報案臨時羈留室內，企圖無牌管有一枝左輪手槍。

被告高振宗被捕後因有自殺傾向，一直還押小欖精神病中心。(資料圖片)

被告高振宗被捕後，交押送到尖沙咀警署。（曹德熙攝）

尖沙咀警署發生搶槍事件時，多名警員跌倒在地，並叫被告冷靜。（曹德熙攝）

女事主覺小腿被硬物撞到揭發偷拍

案情指，在2025年1月15日近中午12時，女事主在尖沙咀地鐵站乘坐扶手電梯，由月台前往大堂。期間，她有感左小腿被硬物撞到，於是轉身，看到身後只有站在下兩級的被告。

被告即迅速把手機放入褲袋

當時被告手持小米電話，其後從下而上收起，並迅速放入褲袋。事主懷疑遭到偷拍，要求被告解鎖檢查，並發現該手機內有幾段拍攝到扶手梯的短片。由於被告不停按電話，為保存證據，事主最終在職員的協助下報警。

被告不斷道兼求畀次機會

期間被告不斷道歉，又表示片段沒有拍攝到事主，請求她歸還電話及給予機會，但遭拒絕。同日12時許，警方到場後，得悉被告為休班警，駐守警察總部國安處。經調查後，警方以「窺淫罪」拘捕被告。

事主當時穿及至小腿的長裙

根據閉路電視片段，案發時事主身穿至小腿的長裙，被告尾隨事主，並逐步靠近，直至兩人相距兩級。

交犯程序時突抓住警員的手槍

在同日下午1時左右，警方把被告押回尖沙咀警署。在交犯程序期間，一名警員打開羈留室的門，被告突然雙手抓住繫在警員腰上的左輪手槍。警員立即護住槍袋，同時大叫求援。

糾纏間眾人跌倒在地叫被告冷靜

雙方糾纏間，眾人跌倒在地上，惟被告仍握住佩槍的槍柄。警員於是用手按住槍袋，並叫被告冷靜。約20秒後，警員擺脫被告，佩槍仍留在袋內，但槍袋的鈕扣被打開，警員身上的對講機固定扣亦遭損毀。同日下午，警方再拘捕被告。

過程中有警員輕傷

糾纏過程中，一名高級警員的左前臂及左邊拇指 傷 ，右手肘浮腫及觸痛，左膝觸痛。另一名警員則右脛及左手指觸痛，分別獲批6天及3天病假。同時，被告的臉部及右前臂亦在過程中擦傷。

求情稱因感到羞愧無意傷人

李官指，被告身為警員，行為是知法犯法，亦會對警員或其他人士造成風險。惟辯方求情指，被告可以說是「咩都無晒」，他犯案並非想傷害任何人，只是因為感到羞愧，自覺並非社會所期望的正直警員，因此「一時睇唔開」而想傷害自己，而且涉案警員僅受輕傷，量刑起點應為2年至2年半。

官稱很大機會會判監

李官關注，被告現時仍在小欖還押，是否有精神方面的問題。辯方回應指，因被告當時有自殺傾向，故一直在小欖還押。李官遂押後案件至7月13日判刑，以待為被告索取精神科及心理專家報告。李官強調，很大機會會判處監禁。

案件編號：DCCC837/2025