國安處休班警涉偷拍及搶警槍案　將轉區院審　被告繼續還柙

國安處休班警涉偷拍及在尖沙咀警署搶警槍案，今早(15日)在九龍城法院再提訊，控方庭上透露，已索取法律意見，案件將轉交區域法院處理。裁判官陳志輝應控方申請，將案件押後至6月12日，以準備轉介文件。被告沒有保釋申請，還押候訊。



被告高振宗。（梁偉權攝）

年約50歲被告否認在家非禮10歲女兒，案件在九龍城法院審理。(資料圖片)

被告高振宗（39歲，警員）被控一項非法拍攝或觀察私密部位罪，及一項企圖無牌管有槍械罪，指他於2025年1月15日，在香港九龍尖沙咀彌敦道港鐵尖沙咀站E7扶手電梯，出於觀察或拍攝女子X的私密部位的意圖，從該女子X衣服的下方，觀察或進行拍攝。

被告另被控於同日，在香港九龍彌敦道213號尖沙咀警署報案室內企圖無牌管有槍械，即一枝警槍。

案件編號：KCCC168/2025