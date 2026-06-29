鄉村辦民宿｜村屋僭建要還原　充氣帳幕須領牌　只出租草地或豁免

民政事務總署今（29日）公布兩份有關申請賓館牌照的指引，建築物營地、露營車營地、帳幕營地及村屋須符合消防、樓宇安全等一系列要求才可申請牌照。村屋申請賓館牌照時，所有僭建建築工程須予拆除，並按圖則復原。



至於建築物、露營車及帳幕營地需有職員24小時當值，露營車或帳幕外圍五米闊空間不准燒烤或生火。如營地只設有可移動且易於拆卸的帳幕，或顧客須付費使用草地，也未必須根據《條例》申請牌照。



度假營牌照涵蓋三類處所，包括營地入的住宅或綜合用途建築物、露營車及帳幕。其中帳幕包括但不限充氣帳幕、南非營或圓錐形帳幕。（資料圖片）

充氣帳幕、南非營等納入規管

賓館牌照分為三類，包括一般牌照、度假屋牌照及度假營牌照。其中度假營牌照，涵蓋三類處所，包括營地入的住宅或綜合用途建築物、露營車及帳幕。其中帳幕包括但不限充氣帳幕、南非營或圓錐形帳幕。

出租草地未必須申領牌照

指引列明，如營地只設有可移動且易於拆卸的帳幕，未必須根據《條例》申請牌照。而未開墾土地上如只有由杆、樁、繩索支撐的住宿用臨時帳幕或遮蔽處，即使顧客須付費使用草地，也未必須根據《條例》申請牌照。

民政事務總署今（29日）公布兩份有關申請賓館牌照的指引，建築物營地、露營車營地、帳幕營地及村屋須符合消防、樓宇安全等一系列要求才可申請牌照。（資料圖片）

營地需職員24小時當值 入住須觀看安全錄像

指引列明營地邊界須與毗鄰用地加以分隔，有職員24小時當值。所有顧客辦理登記手續時，須觀看最少3分鐘長的營地安全錄像。營地入口30米範圍內必須設車輛通道，並在100米範圍內設置消防栓。因應個別營地情況設有替代消防安全方案，例如添置滅火筒或其他消防裝置等。營地營辦者須提供照明、通風、衛生設備，以及需要設置逃生路徑、隔火設施等。

露營車或帳幕外圍五米闊空間不准燒烤

每輛露營車及帳幕不能超過230平方米面積，須為單層設計，每輛車及帳幕須編配登記和位置號碼。車內及帳幕內不得煮食和使用明火或生火，與其他構築物之間須留有至少五米闊，這空間內亦不得生火、煮食或燒烤。露營車及帳幕內禁止吸煙，當眼位置須清楚展示「禁止吸煙」的中英文告示。

至於建築物營地，每一層須最少設有兩條出口路線，客房之間須設有足夠的隔火設施。由地板量度至天花板的高度須不少於2.5 米，任何樑的底面高度須不少於2.3 米。

車內及帳幕內不得煮食和使用明火或生火，與其他構築物之間須留有至少五米闊，這空間內亦不得生火、煮食或燒烤。（政府文件截圖）

村屋申請賓館須先檢查公契 違例僭建不獲發牌

村屋申領度假屋牌照，必須確定公契或政府租契沒有禁止該處所用作酒店、賓館或商業用途，亦沒有列明只准作私人住宅用途。1961年1月1日或之後建成的村屋，須獲地政總署分區地政處，發出完成規定事項證明書或不反對佔用書。

如1961年1月1日之前建成的村屋，須符合批約條款，並自該日期起沒有任何未經政府批准的加建或改建工程。政府不會向地庫、違例建築物或木製構築物發出牌照。申請指引亦列明所有違例建築工程須予拆除，按原來圖則恢復原狀。

至於建築要求，樓層高度必須不少於2米。廚或浴室可以使用罐裝石油氣，但必須是申領牌照時沒有管道供應氣體的情況下才可。