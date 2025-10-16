無牌賓館｜突擊巡查揭6個處所涉無牌　民政總署：如夠證據會檢控

因應國慶假期旅遊旺季，民政事務總署上月十五日至本月八日展開執法行動，在油尖旺、深水埗、灣仔及中西區突擊巡查懷疑無牌經營的賓館及嚴厲打擊違規經營會社。行動中，民政總署轄下牌照事務處突擊巡查500多個處所，當中六個處所涉嫌無牌經營賓館，及一間持牌會社涉嫌違反發牌條件。民政總署指，如在完成調查後有足夠證據，牌照處會作出檢控。



民政事務總署轄下牌照事務處上月十五日至本月八日展開執法行動，在旅客住宿的熱門地點突擊巡查懷疑無牌經營的賓館及打擊違規經營的持牌會社。圖為人員巡查一間持牌會社。（民政事務總署圖片）

民政總署發言人指，無牌經營酒店或賓館屬刑事罪行，最高刑罰為監禁三年及罰款50萬元，就罪行持續期間的每一日亦可被另處罰款2萬元，針對涉及重犯罪行的無牌經營酒店／賓館，法庭亦可就有關處所發出為期六個月的封閉令。

民政總署就16個月內第二次定罪處所已申請三宗封閉令 一宗已獲批

為加強阻嚇力以打擊無牌酒店及賓館，《旅館業條例》2020年修訂，賦權旅館業監督（監督）就同一處所於16個月內第二次因無牌經營酒店或賓館或嚴格法律責任罪行而有人被定罪，向法院申請向該處所發出封閉令，為期六個月。截至上月三十日，牌照處根據向法院申請發出三宗封閉令，其中一宗已獲批。

民政總署提醒旅客或市民可透過牌照處網頁（www.hadla.gov.hk）搜索功能，分辨相關酒店或賓館是否持牌處所。如發現懷疑無牌酒店或賓館，可致電牌照處舉報熱線（電話︰2881 7498）、電郵至hadlaenq@had.gov.hk、傳真至2504 5805，或透過「香港持牌旅館」流動手機應用程式，向牌照處舉報。

剛過去的8日內地十一黃金周，訪港旅客達約164萬人次，酒店入住率普遍達到90%。（資料圖片/黃寶瑩攝）

剛過去的8日內地十一黃金周，訪港旅客達約164萬人次，內地旅客佔逾140萬人次，而內地旅行團約有1,300個、合計近4.9萬人次，當中過夜行程佔約60%，旅行團數目較去年7日的國慶黃金周升約24%，期間酒店入住率普遍達到90%。