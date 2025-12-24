民政總署巡48間旺區賓館　6間涉無牌經營　2間涉違反發牌條件

民政總署轄下牌照處於12月15日至19日，在油尖旺區、灣仔區及中西區巡查48個懷疑無牌經營的酒店或賓館，當中有6個處所涉嫌無牌經營酒店或賓館，及2間持牌會社涉嫌違反發牌條件。牌照處指如調查後有足夠證據，會作出檢控。



民政總署轄下牌照處巡查48個懷疑無牌經營的酒店或賓館，當中有6個處所涉嫌無牌經營酒店或賓館，及2間持牌會社涉嫌違反發牌條件。（民政總署提供）

發言人指，無牌經營酒店或賓館屬刑事罪行，一經定罪會留有案底，最高刑罰為監禁三年及罰款500,000元，就罪行持續期間的每一日亦可被另處罰款20,000元。針對涉及重犯罪行的無牌經營酒店或賓館，法庭亦可就有關處所發出為期6個月的封閉令。

此外，如有處所於16個月內第二次因無牌經營或嚴格法律責任罪行而有人被定罪，旅館業監督可向法院申請向該處所發出封閉令，為期六個月。截至本月15日，牌照處根據《旅館業條例》向法院申請發出4宗封閉令，而其中兩宗封閉令已獲批。

署方指，除旅遊旺季的特別行動外，亦加強打擊經網上平台出租的無牌賓館，包括成立專責小隊加強情報收集工作，瀏覽互聯網網頁、流動應用程式、社交媒體、討論區等，搜尋懷疑無牌賓館的資訊和情報；當發現透過網上平台出租的無牌賓館，牌照處的執法人員便會跟進調查。