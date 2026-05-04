簡約公屋｜何永賢：設隨身攝錄機監督質素　校舍項目或可延長期限

房屋局預計，將於下一個財政年度達成興建三萬伙簡約公屋的目標。就早前有簡約公屋地盤出現施工問題，局長何永賢今日（4日）在立法會房屋事務委員會表示，建築署已引進更高清鏡頭，監督人員會隨身配備攝錄機，透過影像分析工序是否合標準。何永賢又表示，一些公用空間用地、空置校舍改建項目，有機會可延長使用年期。



房屋局局長何永賢指，簡約公屋一些公用空間用地、空置校舍改建項目，有機會可延長使用年期。。（直播截圖）

建築署引進更高清鏡頭 分析工序是否合乎標準

小欖樂安排、屯門欣寶路及柴灣常安街3個簡約公屋項目早前被發現有螺絲被剪短，立法會選委會界別議員鄧銘心關注當局「求快」同時，如何把關建造質素。房屋局局長何永賢回應指，事件出自現場安裝問題，建築署現已引進更高清鏡頭，監督人員會隨身配備攝錄機，透過影像分析工序是否合乎標準，以保證工程質素。

何永賢又指，問題是由建築署主動巡查時發現，已督促承建商徹底矯正，至今項目仍按目標進度進行。

何永賢指，空置校舍改建的簡約公屋項目或可保留更長時間。圖為由聖若瑟英文中學舊校舍改建的彩石里項目。（資料圖片／陳葦慈攝）

金融服務界李惟宏、工程界卜國明等則關注簡約公屋長遠安排，問到當局會否考慮延長原定五年的使用年期。何永賢指，部分簡約公屋用地例如柴灣常安街項目，原本是公共空間，若社會認為幫助基層居民改善生活的價值比原有用途高，且地皮使用年期容許，可以保留，當局對此持開放態度。另外，有項目由空置校舍改建，「暫時看這些校舍都可以預留久一些。」