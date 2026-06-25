簡約公屋啟德二期入伙　何永賢與獲派家庭上樓：不用再擔心租金

啟德世運道簡約公屋項目二期今日（25日）開始分階段陸續入伙，房屋局局長何永賢等與獲派家庭到將入伙新居「開箱」。她指住入簡約公屋，大人不用再擔心租金負擔、居住環境，可以全心為自己與家人的生活努力奮鬥。



何永賢表示，本港現時有約三萬個簡約公屋單位，平均月租約為1,300元。對比分間單位平均月租約為5,500元，每個入住家庭每月可節省4,200元，三萬個單位、五年時間加起來就是75.5億元。



啟德世運道簡約公屋項目二期陸續入伙，房屋局局長何永賢（前右）帶同住戶林先生一家，參觀他們位於五座的單位。

何永賢在Facebook發文表示，世運道簡約公屋第二期的入伙日，比原本第三季入伙的預期大幅提前，得益於智能建造，「看着一個個家庭開開心心地接過鎖匙，我們衷心期望他們與家人開展新的一頁。」

啟德世運道簡約公屋項目二期陸續入伙，房屋局局長何永賢（右二）帶同住戶林先生一家，參觀他們位於五座的單位。

何永賢和副局長戴尚誠等人，今日與獲派家庭一同「開箱」參觀單位。何說，他們原來都住在分間單位，其中一家四口本來擠在120平方呎的劏房，媽媽每天出入要帶着兩個幼童在樓梯上上落落；也有家庭的單位沒有獨立煮食空間，擔心衞生情況，更擔心兒子在品流複雜的環境學壞。

何永賢說，住入簡約公屋，大人不用再擔心租金負擔、居住環境，可以全心為自己與家人的生活努力奮鬥，年輕一代有個安穩的成長環境，專心地學習向上。

啟德世運道簡約公屋項目二期陸續入伙，房屋局局長何永賢（右五）帶同住戶林先生一家，參觀他們位於五座的單位。

何永賢表示，連同啟德世運道項目，本港現時有約三萬個簡約公屋單位，平均月租約為1,300元。對比分間單位平均月租約為5,500元，每個入住家庭每月可節省4,200元。

三萬個單位、五年時間加起來就是75.5億元，「這些金錢能回到基層家庭的口袋，不論用在子女教育、家人醫療需要都更有意義。」

啟德世運道二期簡約公屋是所有簡約公屋計劃中規模最龐大、提供單位數量最多的工程，總計提供超過10,700個單位。承建商是中國建築國際集團，他們採用旗下的「中建海龍科技有限公司」自主研發的「智能建造-MiC技術」完成MiC模塊的生產及安裝。項目總工期僅2.5年，較傳統建造周期大幅縮短60%。

啟德世運道簡約公屋項目。（中國建築國際提供）

中國建築表示，在設計階段，團隊便啟動「加速模式」，將所需的逾20,000個MiC組件整合至約8,500個，現場吊運次數隨之大幅減少約3,000次，累計節省逾1,500工時。在生產階段，團隊將約70%工序前置在珠海及江門等地的智能工廠，再以MES製造執行系統為核心，搭建製造運營管理平台（MOM），確保從廣東生產，到大灣區跨境運輸，以及香港現場施工的無縫對接。

項目二期今日開始分階段陸續入伙，房屋局同日舉辦入伙儀式。房屋局代表及中國建築國際代表與居民代表一同製作寓意「新居啟航」的鎖匙扣及相架，氣氛溫馨。房屋局局長何永賢其後帶同住戶林先生一家參觀他們位於五座的單位。