簡約公屋第四期6.2起申請　月租最低$900　涵啟德、馬鞍山等項目

房屋局今日（26日）宣布，第四期「簡約公屋」於下周二（6月2日）起接受申請。第四期申請涵蓋啟德世運道（第二期）、屯門欣寶路、屯門青發街及馬鞍山恆光街，合共提供約11,330個單位，預計今年第三季起陸續入伙。6月23日前為優先申請期；早前已遞交申請表的人士，則毋須再次提交。



第四期「簡約公屋」於下周二（6月2日）起接受申請。第四期申請涵蓋啟德世運道（第二期）、屯門欣寶路、屯門青發街及馬鞍山恆光街。（房屋局圖片）

第四期「簡約公屋」於下周二（6月2日）起接受申請。（房屋局圖片）

第四期「簡約公屋」有四個項目，包括啟德世運道（第二期）、屯門欣寶路、屯門青發街及馬鞍山恆光街，合共提供約11,330個單位，預計今年第三季起陸續入伙。房屋局指，符合申請資格人士會在6月2日或之前陸續收到由房屋局寄出的申請表，於當日至6月23日期間交回的申請表可獲優先處理。早前申請遞交申請表的人士，則毋須再次提交申請。

房屋局發言人表示，「簡約公屋」申請至今反應踴躍，截至5月下旬，當局已收到超過38,600份申請。首七個項目共約9,650個單位全部按時落成，並已全面入伙。第三期的柴灣常安街及啟德世運道（第二期）項目，早前亦已開始為申請人進行資格審核。

發言人又指，第四期申請包括市區／擴展市區項目及新界項目，相信能切合不同申請者的需要，又重申「簡約公屋」可大大緩解基層市民的租金壓力，呼籲有需要而又符合資格的市民盡快遞交申請。

第四期「簡約公屋」啟德世運道（第二期）項目構思圖。（房屋局圖片）

第四期「簡約公屋」馬鞍山恆光街項目構思圖。（房屋局圖片）

第四期「簡約公屋」屯門青發街項目構思圖。（房屋局圖片）

第四期「簡約公屋」屯門欣寶路項目構思圖。（房屋局圖片）

第四期簡約公屋｜誰可申請？

輪候傳統公屋3年或以上，以一般傳統公屋申請住戶的家庭申請者優先。符合資格的人士會陸續收到由房屋局寄出的申請表。如申請者現時居住在不適切居所、有特殊健康狀況，或家庭成員包括未成年子女、初生嬰兒、長者等，可獲較高的編配優次。

第四期簡約公屋｜何時可申請？

在6月2日至23日期間交回填妥的申請表可獲優先處理；房屋局在6月23後仍會繼續接受申請。

第四期簡約公屋｜如何遞交申請？

申請者可把填妥的申請表郵寄至香港灣仔告士打道郵政局郵政信箱28222號房屋局「簡約公屋」專責小組辦事處。

如申請者及家庭成員均已登記「智方便+」，可選擇透過掃描申請表上的專屬二維碼填寫、簽署和遞交電子表格。

申請者亦可於辦公時間內（星期一至星期五上午九時至下午六時，星期六、日及公眾假期除外）放入下列地點的文件投遞箱：

九龍橫頭磡南道三號香港房屋委員會客務中心第二層平台「簡約公屋」資訊站

香港灣仔告士打道五號稅務大樓八樓801室「簡約公屋」專責小組辦事處

九龍石硤尾邨美葵樓G06號鋪「簡約公屋」資訊中心



第四期簡約公屋｜四個項目配套如何？租金多少？

啟德世運道（第二期）：第二階段申請提供約4,580個單位（包括一至二人、三至四人，以及四至五人單位），鄰近港鐵啟德站，附近亦設多條專營巴士及小巴路線往返港九及新界不同地區，預計每月租金約1,310元至2,990元。

屯門欣寶路：第二階段申請提供約2,850個單位（包括一至二人、三至四人，以及四至五人單位），鄰近欣寶路公共運輸交匯處及欣寶路沿途巴士站，提供多條專營巴士線往返港九及新界不同地區，以及港鐵巴士路線往返港鐵屯門站及兆康站，預計每月租金約900元至2,010元（註）。

屯門青發街：第二階段申請提供約3,040個單位（包括一至二人，以及三至四人單位），項目內將設有巴士總站，提供往返屯門市中心、屯門公路巴士轉乘站，以及在繁忙時段接駁市區其他目的地的公共運輸服務，預計每月租金約900元至1,610元。

馬鞍山恆光街：提供約860個單位（包括一至二人、三至四人，以及四至五人單位），鄰近港鐵馬鞍山站，附近亦設多條專營巴士及小巴路線往返港九及新界不同地區，預計每月租金約1,180元至2,650元。