美容、健身預繳合約擬設7日冷靜期　合約上限兩年　今起諮詢兩月

撰文：賴卓盈
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政府就《商品說明條例》提出三項建議，今日（29日）起展開兩個月的公眾諮詢，包括就美容及健身服務的預繳消費合約設立法定冷靜期，讓消費者在訂立合約後有空間重新考慮消費決定；設立法定合約期上限及其他限制，減低預繳式消費的風險；並將不當地接受付款罪行納入《有組織及嚴重罪行條例》附表1內，賦予海關額外的偵查及執法權力。

政府今日（29日）就《商品說明條例》政策建議展開兩個月公眾咨詢，並提出三項建議，包括就美容及健身服務的預繳消費合約設立法定冷靜期，讓消費者在訂立合約後有空間重新考慮消費決定。圖中美容服務非涉及不當銷售手法。（資料圖片）

涉美容健身服務的不當銷售手法佔近9成

政府發言人表示，在最常出現不當銷售手法的行業中，涉及美容和健身服務業的個案佔近9成。消費者往往在具威嚇性的營業行為或誘導式銷售手法下，簽訂涉及大額預付金額的長期合約。在2020至2025年，有關美容及健身服務涉及不當地接受付款的投訴數目最多，佔約5成。

政府發言人表示，現行《條例》對海關就不當地接受付款的罪行的調查工作有一定限制，未能有效防止規避調查的情況。

政府建議，就美容及健身服務的預繳消費合約設立法定冷靜期，讓消費者在訂立合約後有空間重新考慮消費決定。圖中健身室非涉及不當銷售手法。（資料圖片）

建議就預繳消費合約設立法定冷靜期

政府建議，就美容及健身服務的預繳消費合約設立法定冷靜期，讓消費者在訂立合約後有空間重新考慮消費決定。主要方案包括：建議冷靜期期限為7個曆日，退款期期限為14個曆日。此外，政府建議以合約金額設定規管門檻，建議可考慮水平為3,000元或以上；8,000元或以上；或5,000元或以上。在保障消費者的同時，亦盡量減輕對小額交易的影響。

政府並建議，就美容及健身服務的預繳消費合約設立法定合約期上限及其他限制，減低預繳式消費的風險。主要方案包括：建議合約期上限訂為兩年，為消費者提供有用的指標，以評估預付金額是否合理，同時減低對絕大部分有效期較為合理的合約的影響；建議禁止商戶與消費者簽訂遲於簽訂日期3個月後生效的合約。

擬進一步賦權海關偵查執法

此外，政府建議將《條例》第13I條有關不當地接受付款罪行納入《有組織及嚴重罪行條例》附表1內，賦予海關額外的偵查及執法權力，包括透過法庭限制令，禁止任何人士處理相關財產等。有關建議的目的是更有效地處理涉及不當地接受付款罪行的個案，同時提升對不良商戶的阻嚇力。

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