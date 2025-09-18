寶鈺有限公司不獲續發職業介紹所牌照　唯一董事曾違商品說明條例

勞工處今日（18日）公布，拒絕向位於太子的寶鈺有限公司續發職業介紹所牌照，因爲該公司的唯一董事曾因違反《商品說明條例》而被定罪。署方提醒，職業介紹所的經營者，在經營業務時，必須時刻遵守法例。



位於太子的寶鈺有限公司續發職業介紹所牌照不獲勞工處續牌。勞工處指，因該公司的唯一董事曾因違反《商品說明條例》而被定罪。

翻查資料，寶鈺有限公司（Treasure Jade Limited）於2024年2月成立，唯一董事是羅汝揚。2022年9月，羅汝揚與李宛姍，被控「出售應用偽造商標的貨品」及「為售賣或任何商業或製造用途而管有應用偽造商標的貨品」兩項罪名。

勞工處發言人表示，職業介紹所的持牌人及經營者在經營業務時必須時刻遵守所有香港法例，以及《職業介紹所實務守則》，否則可被撤銷牌照、拒絕續發牌照或拒絕發出新牌照。

根據《僱傭條例》，如職業介紹所持牌人的有關連人士於過去5年內，曾因犯了涉及身為三合會會員、欺詐、不誠實行為或勒索的罪行而被定罪，勞工處處長可拒絕發出或續發其職業介紹所牌照。