五月天演唱會臨時取消頭場　海關陳子達：將查有否違商品說明條例

台灣天團「五月天」今年成團29周年，月底又再來港在啟德主場館舉行演唱會，但主辦單位突然宣布取消3.24的首場改為3.29「加場」，截昨日下午惹來24宗投訴。海關關長陳子達今日（11日）指會聯絡舉報人，調查有否違反《商品說明條例》，如有違例會採取相應的執法行動。



日期更新後的演唱會海報。（公關提供）

陳子達今日表示，如有任何人士購票後未能前赴演唱會，海關會按照案情、實際的情況判斷是否有人違反《商品說明條例》，如違反《商品說明條例》，會採取相應的執法行動。陳子達提醒，任何人在銷售過程中，提供的服務或貨物如果不對辦，都有機會觸犯《商品說明條例》。

五月天 [#5525+1 回到那一天] 香港站四場演出日期，原定3月24、25、27、28日，將調整為3月25、27、28、29日舉行，正式加入3月29日生日限定。主辦單位解釋是經審慎評估後，原定於3月24日舉行的首場場次將會取消。主辦方宣布將會為已購買3月24日場次的觀眾辦理退票安排，所有費用將全數原路退回至用戶購買門票付款帳戶。

海關關長陳子達。（資料圖片/黃寶瑩攝）

消委會至周二接24宗投訴包括16宗涉非本地消費者

然而消委會表示，截至昨日下午一時，已接獲24宗有關五月天演唱會取消首場場次的投訴，當中8宗來自本地消費者，16宗來自非本地消費者，投訴涉及總金額為63,613元，金額最高的個案涉及6,700元。投訴內容包括主辦單位沒有為消費者更換場次，以及影響專程來港觀眾的酒店及交通安排。