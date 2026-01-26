舒適堡涉收40萬未能提供服務　董事被控違商品說明條例　3.2再訊

開業38年的連鎖健身及美容中心舒適堡（Physical）去年突然全線結業。公司創辦人及董事陸毅強涉縱容旗下多間公司就收取服務款項，但未能在合理時間內提供服務，涉款逾40萬元。案件今（26日）於東區裁判法院再訊，控方指，因沙田分店的清盤程序仍在進行，故須向高院確認批准繼續檢控。主任裁判官張志偉應控方申請，將案件押後至3月2日再訊。辯方另透露，陸擬不認罪。被告准以原有條件保釋。



被告陸毅强（68歲，報稱董事），被控《商品說明條例》下的17項「就消費者作出構成不當地就服務接受付款的營業行為」罪。

被告陸毅強。(陳蓉攝)

控罪指，被告2024年8月1日至9月5日，在於舒適堡（屯門、尖沙咀、荃灣、沙田）美容健美有限公司、舒適堡（伊利沙伯大廈）健美有限公司，及Physical Beauty Centre（Yuen Long）Limited，作為商户，就私人健身教練服務、普拉提服務、按摩療程服務、美容套票療程服務、面部美容療程服務等產品，接受消費者付款時，沒有合理理由相信上述公司將能在合理時間內供應產品，而該罪行是被告案發時作為上述公司的董事，同意或縱容下，或是可歸因於被告的疏忽下犯的。

另9傳票涉舒適堡多間公司

本案另與9張傳票一併處理，該9張傳票分別控告Physical Beauty Centre(Yuen Long) Limited、舒適堡(屯門)美容健美有限公司、舒適堡(荃灣)美容健美有限公司、舒適堡(沙田)美容健美有限公司及舒適堡(伊利沙伯大廈)健美有限公司，均票告「作出構成不當地就產品接受付款的營業行為」罪。

案件編號：ESCC2193/2025、ESS27906-27914/2025