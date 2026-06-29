好人好事｜九巴車長做多一點　長者乘客讚「好人」、網上稱讚

隨着人口老化，對老者友善出行愈見重。九巴於車長訓練加入長者友善出行的教學內容，提醒車長對長者多一點觀察、耐心及合適回應。



有車長熱心協助長者和護老者出行，因曾有家中長輩患癌需要特殊照顧，更加感同身受，亦一直緊記中學老師教誨「以生命影響生命」，期望協助更多有需要的長者乘客。



九巴公布長者友善措施。（陳巧恩攝）

停車靠近路壆降低車身 方便婆婆上車

駕駛九巴路線45號的車長黃俊文在本月12日晚上11時，駕駛巴士由九龍城碼頭開往麗瑤邨。巴士到達旺角弼街附近，黃車長看到一位行動不便的婆婆與同行者截車，於是車長把巴士盡量靠近路壆，降低車身，待婆婆安頓才開車。

黃俊文車長因外婆的經歷而更有同理心，期望協助更多有需要的長者乘客。（陳巧恩攝）

貼近行人路讓婆婆前門落車 獲讚「你真是好人」

黃車長沿途留意婆婆的情況，到達祖堯邨商場巴士站時，他看見婆婆和同行者似乎準備下車，但當時巴士站有一輛重型貨車在卸貨，令巴士不能準確停靠巴士站內。他於是決定把巴士斜向駛進巴士站，令車頭盡量貼近行人路並請她們在前門落車。

婆婆下車後向黃車長說「謝謝車長，你真是好人」，他這番關心乘客的舉動，獲得乘客來信表揚致謝。

患上胰臟癌外婆要坐巴士往返醫院 對長者更有同理心

黃車長提到，他的外婆數年前患上胰臟癌，出入需要輪椅代步，不時亦會乘坐巴士前往醫院覆診，明白到很多傷殘人士會怕麻煩別人而不主動求助，所以更願意主動協助長者乘客。因為自身的經歷而對長者乘客更有同理心，每次能夠協助到長者後都會感到開心。

車長李偉認為協助乘客安全出行，解決他們的需要是車長的職責，但很開心受到乘客的表揚。（陳巧恩攝）

車長落車推獨行坐輪椅婆婆上車 到站又助推落實 婆婆連忙道謝

駕駛九巴路線261的車長李偉在本月21日傍晚6時左右，巴士正前往粉嶺祥華邨。駛至上水站時看見隊頭有一名使用輪椅的婆婆，正在向另一位乘客查詢巴士是否經過上水天平邨。

這時李車長便知道婆婆要登上自己的巴士，李車長留意到婆婆是在使用手動輪椅，而且沒有照顧者在旁，於是主動推婆婆上車，與另外一位乘客一同將婆婆安置在巴士的輪椅區。到達天平邨巴士站時車長再次主動協助婆婆下車，婆婆下車時不忘向車長道謝。

乘客拍下過程短片放上社交媒體公開讚揚

車上一位乘客拍下過程短片，放上社交媒體公開讚揚。李車長認為有責任照顧乘客出行和需要，他不認為協助輪椅乘客是一件大事，但仍感到十分開心自己的舉動獲網民表揚。

早前有網民在社交媒體發文，讚揚九巴261線男車長，「好細心落車推婆婆上車，安置好佢喺輪椅位置，再畀其他乘客上車」。（Threads@_honest.up_）

九巴在車廂貼雙面提示 提醒長者可向車長尋求協助、車長多留心長者

九巴傳訊及公共事務部主管簡學悕表示，長者乘車遇到問題時，未必懂得主動表達需要或向相關人士求助，九巴將會在車廂內加貼提示，亦會在車廂電視及巴士站的到站時間預報顯示屏幕加強宣傳，以圖文並茂的方式提示長者，有需要時可以隨時向九巴的車長和站長求助。

車廂內的提示會分為兩面，向着乘客的那面會提醒長者隨時可向車長尋求協助，向着車長的那面會提醒車長要多留心長者的需要，隨時準備伸出援手。

香港基督教服務處副總幹事陳頌皓表示，除了車長以外，乘客亦可多關愛身邊的長者乘客，「望多一眼問多一句已經好足夠」遇到問題時亦可通知車長一同處理。