港鐵職員陪輪椅婆婆候車　九巴車長細心推上車　目擊者讚有人情味

感謝照顧輪椅婆婆！有巴士乘客在網上發文分享好人好事，他於巴士站候車期間，目擊有港鐵男職員照顧1名輪椅婆婆到巴士站，九巴261線男車長細心地推婆婆上車，安置好後才讓其他乘客上車，他表示「可能會有人話係佢哋職責範圍，但好想講句，香港人真係好有人情味㗎」。



有巴士乘客於網上發文分享好人好事，他於巴士站候車期間，目擊有港鐵男職員照顧1名輪椅婆婆到巴士站。（Threads@_honest.up_）

該巴士乘客於Threads發文表示，「好少可見到地鐵職員照顧輪椅乘客到巴士站」，該男職員還細心地問婆婆等哪輛巴士，站着陪婆婆候車，雖然中途看了看手機，估計有急事走開了一陣子，但婆婆成功上車後，該男職員跑回巴士站找婆婆，確認是否已上車，樓主大讚「好有責任心！」。

港鐵職員陪輪椅婆婆候車 九巴車長細心推上車

樓主繼續讚揚九巴來往屯門（三聖邨）及粉嶺（祥華）的261線男車長，「好細心落車推婆婆上車，安置好佢喺輪椅位置，再畀其他乘客上車」，其間有候車乘客看似不滿意「勁想衝上車」，他即時幫忙「嗌停」。

樓主讚揚九巴261線男車長，「好細心落車推婆婆上車，安置好佢喺輪椅位置，再畀其他乘客上車」。（Threads@_honest.up_）

目擊者盼兩員工獲嘉許：盡責照顧有需要人士

樓主說，「可能會有人話係佢哋職責範圍，但好想講句，香港人真係好有人情味㗎」。他希望港鐵及九巴能嘉許兩位員工，「佢哋真係盡自己職責有餘，仲照顧到有需要人士」。

樓主亦表示，他與婆婆乘同1輛巴士，婆婆在天平邨下車後，未見有家人前來迎接，他擔心婆婆能否平安到家，故詢問網民：「有冇人認到婆婆，知唔知佢點返到屋企？」

（Threads@_honest.up_）

睇多啲：傷殘伯伯無錢換風扇和買洗衣機 大埔男出錢出力獲激讚

每個人做多一步，社會就會變得更和諧。本港有男生在Facebook群組「大埔 TAI PO」表示，遇到1名傷殘老翁，連風扇故障都沒有經濟能力更換，而家中連洗衣機都沒有，「感恩上天，安排我和那位伯伯可以結一份善緣，二話不說即幫他解決生活基本需要」。男生認為「幫人就像一塊鏡，當你在幫人時，就是幫鏡中的自己」。



樓主爬高為傷殘老翁安裝風扇。（Facebook群組「大埔 TAI PO」圖片）

樓主熱心安裝風扇和洗衣機

照片可見，老翁住所簡陋狹窄，並非全屋鋪上地磚，樓主爬高安裝風扇，蹲下安裝洗衣機，桌上有餅乾和其他乾糧，不排除都是樓主為老翁購買。

樓主蹲下安裝洗衣機。（Facebook群組「大埔 TAI PO」圖片）

網民：多謝你善心人

帖文引來許多網民留言，「好人好事，多謝你善心人」、「好人一生平安」、「感謝你善心人，香港人自救」、「欣賞你，感謝你」。

（Facebook群組「大埔 TAI PO」）