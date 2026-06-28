九巴背心女脫鞋！雙腳放對面座位當眾晾腳　網民笑言：可能大媽嚟

乘搭公共交通工具時，切勿將腳放在其他座位，但許多人仍會做出缺德行為！多個社交媒體最近流傳1張照片，顯示1名身穿背心的女子，乘搭九巴坐在下層近通道座位，當眾脫鞋雙腳放在對面凳上，露出黑色腳趾甲油，動作相當不雅。女子當時正在低頭使用手機，而靠近窗邊座位同樣「淪陷」，擺放了2袋物品，可能是屬於該名女子，又或是沒有入鏡、坐在其旁邊近窗邊座位的同行乘客。



另外，巴士顯示屏顯示當時正前往城隧轉車站，但由於是車窗倒影，所以文字左右掉轉。



背心女脫鞋後將雙腳放在對面凳上，露出黑色腳趾甲油，動作相當不雅。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」圖片）

網民：跪求正面相

帖文引來許多網民討論，有人笑言「跪求正面相」、「好似有好多頸紋，可能大媽嚟」、「又一自私精」、「師奶好撩人」、「冇人坐都唔係咁嘛？」。

九巴規定乘容不得將腳踏在座椅上。（示意圖/資料圖片）

九巴要求乘客 不應在車內作出令其他乘客感到煩擾的行為

九巴官網寫明，根據《公共巴士服務規例》（第230A章）、《吸煙（公眾衞生）條例》（第371章）及《硬幣條例》（第454章），以及為乘客的安全及舒適着想，九巴要求乘客不應在車內作出令其他乘客感到煩擾的行為，例如用腳頂着前面椅背或將腳踏在座椅上等，同時嚴禁乘客毀壞巴士任何部份，車長有權拒絕任何神智不清、骯髒或衣衫不整的人士登上或乘搭巴士，以免引致對其他乘客造成騷擾或構成危險。

許多網民笑言「跪求正面相」、「好似有好多頸紋，可能大媽嚟」、「又一自私精」、「師奶好撩人」、「冇人坐都唔係咁嘛？」。（《功夫》截圖）

城巴不准乘客將腳放在座椅上

城巴都有類似規定，根據城巴乘客須知，請勿在車廂內作出影響其他乘客的行為，例如把腳放於座椅上、以手提電話或其他裝置播放音量過大等，車長有權拒絕任何骯髒的人士、引致騷擾或構成危險的人士登上或乘搭巴士，乘客如有需要，可以即時向車長反映，或經城巴網頁作出投訴。

（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

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有什麼比晾腳放到1個座位上更差？就是一口氣把雙腳晾放到2個座位上！本港有男生在Facebook群組「深水埗街坊會」上載1張照片，可見1名大叔身穿紅色短袖上衣和淺啡色短褲，戴上鴨舌帽和背着斜孭袋，坐在九巴上層最後一排中間位置，該座位對着通道，他脫下淺色洞洞鞋（窿窿鞋），繼而雙腳張開，直接晾放在前方左右兩邊靠向通道座位。當時大叔雙手交叉抱在胸前，頭部側向一邊，相信正在閉目休息，狀甚舒適，而附近沒有其他乘客。



中年男坐在九巴上層最後一排中間位置，脫下淺色「窿窿鞋」，繼而雙腳張開，直接晾放在前方左右兩邊靠向通道座位。（Facebook群組「深水埗街坊會」圖片）

樓主笑言中年男「姿勢100分」，許多網民同樣笑言「《大內密探零零發》劉以達：大夫」。（《大內密探零零發》截圖）

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