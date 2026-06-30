香港商業航天協會成立　陳智思：港相關專業可助國家發展航天事業

國家第十五個五年（十五五）規劃中將航天列為四大新興戰略產業之一，由本港相關界別人士組成的「香港商業航天協會」周一（29日）正式成立，旨在助力香港憑藉以金融為首的專業服務，確立作為國際航天生態圈中的超級聯繫人樞紐的地位。協會贊助人陳智思表示，不同界別包括金融、保險、法律及其他相關專業可繼續以香港所長，服務國家所需，尤其在項目融資、公司上市及風險管理等方面，助力國家發展航天事業。



商業航天協會周一表示，該會前身為成立於2020年「創星滙」（Orion Astropreneur Space Academy，簡稱OASA），旨在透過行動學習與人工智能，喚醒年輕行政人員及專業人士為投身新航天經濟做好準備。自創立至今，創星滙在提升新航天認知、培育人才及建設生態系統方面，已累計接觸逾20 萬人次，與超過50 個夥伴機構合作，舉辦逾60 場課程及活動。

該會由一個由19名成員組成的董事會管治，並由九個委員會提供支援；協會獲贊助人陳智思及五位資深會員支持，他們為

行政總裁唐舜康和香港大學太空研究實驗室客座教授李嘉樂。

協會指出，規模達6,300億美元的全球航天經濟，預計至2035年將躍升三倍，激增至1.8萬億美元；加上過去20年，發射成本驟降九成，公私營界別將雙雙騰飛，全人類皆為受惠者。中國是全球第二大航天參與國，其商業航天領域已將81枚火箭及336顆衛星送入軌道，亦有逾百家航天初創及企業合共集資約65億美元。

協會指香港作為主要國際金融中心，實行普通法和擁有國際仲裁體系，並擁有保險、數據保障和知識產權保護各方的雄厚優勢，在服務中國及其他國家於商業航天領域尋求資本、業務、科技和人才方面，實屬萬事俱備。

陳智思形容「天空不再是極限」，香港不同界別包括金融、保險、法律及其他相關專業可繼續以香港所長，服務國家所需，尤其在項目融資、公司上市及風險管理等方面，助力國家發展航天事業。

協會主席梁甜昭表示，香港頂級的專業服務能夠推動從研究創新到初創、擴展，再到成功發展航天業務的整個過程，除了作為首次公開募股（IPO）樞紐之外，香港還提供從種子輪、天使投資，到私募股權、風險資本、併購（M&A），以及債務、股權和租賃融資等多種資金來源，航天經濟將創造大量就業和商業機會，成為香港在經濟層面的重要支柱。